Пикет солидарности с Навальным* обернулся штрафом для жителя Махачкалы

07 июня 2023, 10:26

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Суд оштрафовал махачкалинца Ибрагима Паркуева на 2000 рублей за неподчинение полицейским на одиночном пикете в день рождения Алексея Навального*. Паркуев признал вину под давлением силовиков, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня в Махачкале был задержан местный житель Ибрагим Паркуев, который вышел на одиночный пикет с плакатом «С днем рождения, Алексей».

4 июня, в день рождения Алексея Навального, одиночные акции прошли во многих городах России, в том числе в Волгограде, Краснодаре, Махачкале и Сочи. В Краснодаре были оштрафованы три активиста, проводивших одиночные пикеты, и человек, который фотографировал одну из этих акций.

Ибрагим Паркуев оштрафован на 2000 рублей за неподчинение сотрудникам полиции, сообщили в Советском райсуде Махачкалы. По данным суда, Паркуев "громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, вел себя агрессивно", а на требования полицейских прекратить противоправные действия "не отреагировал и попытался скрыться", после чего к нему была применена физическая сила, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"**.

В суде Паркуев признал вину. По словам источника, это произошло "под физическим и моральным давлением" силовиков, сообщает издание.

Ибрагим Паркуев был обвинен по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника силовой структуры", предусматривает от штрафа в 2000 рублей до 120 часов обязательных работ), указано в карточке дела на сайте суда, обновленной вечером 6 июня.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в графе "Результат рассмотрения". По состоянию на 10.25 мск 7 июня, постановление суда с подробностями обвинения и назначенного наказания к карточке дела не прикреплено.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.