Суд встал на сторону активистки Ирины Григорьевой по делу об обыске

27 мая 2023, 04:17

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Краснодарский суд признал действий сотрудников полиции, проводивших обыск у активистки Ирины Григорьевой, незаконными.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2022 года активистка Ирина Григорьева подала апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу. Адвокат Григорьевой Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией". Сама Ирина Григорьева заявила, что над ней "издеваются" за ее правозащитную деятельность в международном общественном движении "Общественный контроль правопорядка". 18 ноября защита подала заявления в прокуратуру и Следственный комитет, в которых указала, что силовики не имели права принудительно забирать Григорьеву из дома, так как решение о психиатрической экспертизе обжалуется в суде.

В конце 2021 года Ирину Григорьеву почти на месяц поместили в психиатрическую больницу Краснодара для принудительной психиатрической экспертизы. Она обжаловала это решение. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи.

26 мая судья Советского районного суда выдал на руки Ирине Григорьевой решение о признании действий полицейских при обыске в ее доме незаконными. Копия постановления суда имеется в распоряжении "Кавказского узла".

«На настоящий момент жалоб от участников процесса не поступало. Вердикт можно обжаловать в течение 15 суток, то есть до 4 июня», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

«Я написала жалобу на действия полицейских по статье 125 УПК, суд встал на мою сторону, но моя мама не могла быть свидетелем, потому что ее не стало 24 января 2023 года», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Григорьева.

В решении суда сказано, что на суде присутствовал помощник прокурора Центрального округа Краснодара и участковые уполномоченные полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (Центральный округ) УМВД России, которые 17 ноября проводили обыск в квартире Григорьевой. Виновными силовики себя не признали, их позицию поддержал прокурор. Он настаивал на том, чтобы жалоба Григорьевой была оставлена без удовлетворения.

Однако судья, сославшись на пункт 3.2.10 должностных инструкций участковых, установил, что в их обязанности входит исполнять в пределах компетенции решения суда (судьи) по письменному поручению начальника территориального органа МВД России письменные поручения следователя, органа дознания о производстве отдельных следственных действий, задержании лиц. подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

«Однако, как следует из представленных материалов, обыск в жилище Григорьевой И.Г. был произведен участковыми <...> без соответствующего письменного поручения следователя <...>, что является нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, поскольку, согласно вышеуказанной должностной инструкции, у участковых отсутствуют полномочия самостоятельно проводить обыск», - указал судья в мотивировочной части.

Он принял решение, что «действия участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и но делам несовершеннолетних отдела полиции (1 центральный округ) УМВД России по г. Краснодару <...> но выполнению постановления Октябрьского районного суда г. Краснодара от 14.11.2022 года, которым было разрешено производство обыска в жилище Григорьевой Ирины Григорьевны <...> - признать незаконными».

Судья также сослался и на вердикт своего краевого коллеги, который тоже 27 февраля 2023 года отменил решение суда, дающее право на проведения обыска у Григорьевой.

Ирина Григорьева рассказала, что на 16 июня назначено очередное заседание суда о ее принудительной госпитализации. При этом, по ее словам, она ходатайствовала об отводе судьи, но безрезультатно.

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