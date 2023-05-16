Гарнизонный военный суд в Нальчике. Фото: https://yandex.ru/maps/org

16 мая 2023, 16:08

Суд встал на сторону военного госпиталя в споре с контрактником из Нальчика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военный суд в Нальчике отказался удовлетворить иск контрактника Дениса Ануфриева, который требовал от военного госпиталя справку о ранении в военной операции на Украине. Военнослужащий пропустил срок давности подачи иска, указал суд.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о массовых жалобах военных, получивших ранения в военной операции на Украине, на то, что в госпиталях на юге России они не могут получить справки для последующих выплат. В частности, речь шла о военных госпиталях в Анапе и Ростове-на-Дону.

Гарнизонный суд отказался удовлетворить иск контрактника из Нальчика Дениса Ануфриева, который был ранен в военной операции на Украине. Ануфриев пожаловался на то, что в госпитале ему не выдали справку о ранении, которая нужна для получения страховых выплат, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно тексту решения, размещенному на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда, Ануфриев просил признать незаконными отказ военного госпиталя в признании страховым случаем осколочного касательного ранения бедра, полученного военнослужащим "при исполнении обязанностей военной службы".

"Ануфриев проходил лечение в военном госпитале с диагнозом: «Осколочное касательное ранение правого бедра», что следует из возражений представителя начальника военного госпиталя и представления на военно-врачебную комиссию от ДД.ММ.ГГГГ. Заключением военно-врачебной комиссии военного госпиталя от ДД.ММ.ГГГГ № № Ануфриев признан временно не годным к военной службе", - говорится в тексте судебного акта.

Однако суд указал, что о предполагаемом нарушении прав Ануфриеву стало известно не позднее 8 июня 2022 года, а в суд он обратился лишь 6 декабря 2022 года. "То есть с пропуском срока обращения за судебной защитой, законных оснований для восстановления которого не имеется. С учетом изложенного суд отказывает в удовлетворении требований административного истца", - указано в документе, датированном 11 мая.

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Примечание:

"Суд отказал жителю Ростовской области в праве на выплаты за ранение в Чечне", "Суд в Махачкале счел подделкой справку контрактника о ранении на Украине", "Суд в Махачкале отказался признать контузию бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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