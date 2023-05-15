Правозащитники указали на ужесточение наказания для отказников

15 мая 2023, 22:53

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Контрактнику Константину Трифонову, который получил в Нальчике 25 суток дисциплинарного ареста за отказ отправиться на Украину, не грозит иное наказание, но для новых отказников ответственность ужесточена. Под страхом уголовного наказания военные реже отказываются от участия в боевых действиях, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Нальчике назначил 25 суток дисциплинарного ареста контрактнику Константину Трифонову, который отказался исполнить приказ об отправке в зону военной операции на Украине. Согласно постановлению, Трифонов ссылался на "моральную и психологическую неготовность исполнять боевые задачи".

После дисциплинарного ареста Константину Трифонову не грозит уголовная ответственность за этот отказ от участия в боевых действиях, уверен юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц.

«Судя по карточке дела, его приговорили к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка, предусмотренного частью 2 ст. 285 Федерального закона «О статусе военнослужащих». В этой статье указано, что максимальное наказание – 30 суток ареста. То есть можно сказать, что он и так уже получил близкое к максимальному наказание по этой статье. Статья не уголовная, другого наказания не будет», - сказал он «Кавказскому узлу».

Юрист предположил, что отказ Трифонова отправиться на Украину, скорее всего, был до изменений в законе. «Законы по части отказов были изменены, теперь за это полагается уголовное наказание. Я полагаю, что его отказ был до всех этих изменений, иначе дело завели бы по уголовной статье, и наказание было бы совсем другим. А так можно сказать, что ему повезло», - отметил юрист.

Мугунянц назвал ожидаемым состоявшееся ужесточение наказания для отказников, отметив, что и отказников стало меньше. «К этому все и шло: принимались меры по ужесточению наказания и сейчас, как результат, военные стали бояться за отказ, зная, что их ждет не просто увольнение, а еще и уголовное наказание. Поэтому стало меньше отказников. За консультациями все еще обращаются, но уже реже отказываются от выполнения боевых задач», - сообщил он.

Статья 285 статья Федерального закона «О статусе военнослужащих» не подразумевает уголовной ответственности, подтвердила глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

«Это - 25 суток дисциплинарного ареста- и будет его наказанием за отказ. Уголовной ответственности по этой статье нет», - сказала она «Кавказскому узлу».

По словам Мельниковой, в судах сейчас находится большое количество дел, возбужденных из-за отказа военных участвовать в боевых действиях на Украине.

«У нас есть дело, в рамках которого судят добровольца. Он заключил контракт на три месяца, по окончании этого срока захотел вернуться домой и завершить свое участие в боевых действиях. Ему не разрешили, но он все равно вернулся домой, сказав, что контракт закончился. Но по факту приказа нет и его сейчас судят. Есть также случаи, когда судят раненых, которые отказываются обратно возвращаться туда», - рассказала она.

Мельникова отмечает, что раньше отказников, как правило, просто увольняли за дисциплинарный проступок, но сейчас наказание ужесточилось.

«Сейчас уже не просто увольнение, за отказ могут и посадить. Но ситуация сложная, поскольку по факту нет военного положения, судьи и прокуроры действуют индивидуально в каждом случае. То есть нет такого, что все получают одинаковое наказание за отказ, во всех случаях это разное решение. Но я полагаю, что скоро будет больше уголовных наказаний за отказ», - заключила правозащитница.

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