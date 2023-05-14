Контрактник арестован в Нальчике за отказ ехать на Украину

14 мая 2023, 18:37

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Военный суд в Нальчике назначил 25 суток дисциплинарного ареста контрактнику Константину Трифонову, который отказался исполнить приказ об отправке в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что военный суд в Ставрополе приговорил контрактника Марата Батдыева к дисциплинарному аресту на 20 суток, признав его виновным в уклонении от отправки в зону военной операции на Украине.

В Нальчике гарнизонный суд назначил контрактнику Константину Трифонову 25 суток дисциплинарного ареста за отказ участвовать в военной операции на Украине, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно постановлению о назначении дисциплинарного ареста, "на строевом плацу воинской части Трифонов в присутствии других военнослужащих отказался убыть в командировку по причине моральной и психологической неготовности исполнять боевые задачи".

"В судебном заседании Трифонов виновным себя в совершении вменяемого ему грубого дисциплинарного проступка признал и подтвердил указанную в материалах причину совершения им данного проступка", - говорится в тексте постановления, прикрепленного к карточке дела на сайте суда. Заседание состоялось 2 мая, карточка дела обновлена 13 мая.

Напомним, ранее Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к шести месяцам дисциплинарной части контрактника Тимофея Шабурова, который на две недели оставил службу после возвращения из зоны военной операции до объявления частичной мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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