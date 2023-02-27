Контрактник на Ставрополье арестован за уклонение от отправки на Украину

27 февраля 2023, 18:34

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Военный суд в Ставрополе приговорил контрактника Марата Батдыева к дисциплинарному аресту на 20 суток, признав его виновным в уклонении от отправки в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года спецназовец Виталий Мозгалин из Краснодарского края, который отказался участвовать в военной операции на Украине, был разжалован из ефрейтора в рядовые. Командование имело право разжаловать бойца, поскольку мобилизация, ограничившая права военнослужащих, официально не завершена, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ, заявил пресс-секретарь Путина.

Контрактник из Ставропольского края Марат Батдыев приговорен к 20 суткам дисциплинарного ареста на гауптвахте за то, что дважды не являлся на сбор сослуживцев для отправку на Украину, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Ставропольский гарнизонный военный суд признал Марата Батдыева виновным в грубом дисциплинарном проступке. Согласно материалам дела, Батдыев служит по контракту с ноября 2020 года. 10 января в составе подразделения его направили на полигон, но контрактник не прибыл на построение. Он пояснил суду, что ожидал экипировку, которую ему отправили родственники, и поэтому задержался.

Ранее на такое же построение перед отправкой на Украину Батдыев не явился в декабре 2022 года, тогда его к ответственности не привлекли, пишет издание.

Просьба назначить Батдыеву дисциплинарный арест на гауптвахте поступила суду от врио командира войсковой части, который обвинил Батдыева в совершении грубого дисциплинарного проступка, говорится в тексте постановления, размещенного в карточке дела на сайте суда.

"При назначении Батдыеву наказания учитываю, что последний вину признал, ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался, принимал участие в проведении специальной военной операции", - приводится в тексте документа позиция судьи.

Выслушав стороны и прокурора, поддержавшего требование командира части, суд признал Батдыева виновным в уклонении от исполнения обязанностей военной службы. "Назначить ему дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста на срок 20 (двадцать) суток с содержанием на гауптвахте Владикавказского гарнизона", - постановил суд.

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