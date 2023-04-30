Военный парад в Ейске с участием воспитанников детсадов. Стопкадр из видео в Telegram-канале главы Ейского района Романа Бублика https://t.me/BublikRomanEisk/3219

30 апреля 2023, 10:33

На Кубани власти организовали военный парад с участием воспитанников детсадов

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В городе Ейск Краснодарского края дети из нескольких детских садов приняли участие в военном параде, приуроченном ко Дню Победы. Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что мероприятие с участием дошколят планируется проводить ежегодно.

Как информировал "Кавказский узел", 19 апреля администрация Краснодарского края сообщала, что в регионе парад Победы состоится только в Новороссийске. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал провести акцию "Бессмертный полк" в школах.

Глава Ейского района Роман Бублик 29 апреля опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором сообщил, что в Ейске прошел парад воспитанников детских садов.

"Сегодня в Ейске впервые провели парад дошкольников "Мы правнуки Великой Победы", – сказано в публикации.

К записи также прикреплены несколько видеозаписей. "Наш парад малышей проходит в этом году впервые. И очень приятно и гордо за то, что именно с Ейского района, именно с вас начинается такая славная традиция. Я уверен, что этот парад мы будем проводить каждый год", – сказал на одном из видео Роман Бублик.

На кадрах ролика он стоит во время мероприятия на сцене, также вместе с ним на сцене стоят и другие люди. В мероприятии принимают участие ветераны и люди в военной форме. На другом ролике показан парад, в котором принимают участие воспитанники нескольких детских садов, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны. Они проходят маршем перед госслужащими и жителями Ейска, которые сидят на трибунах.

Власти Ейского района проведением парадов, в которых принимают участие дети, пытаются удержаться на своих местах, считает бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.

"Законодательство прямо запрещает втягивать детей в политику, а в данном контексте речь идет именно о политике, а не патриотическом воспитании. На фоне того, что молодые парни, старшие братья этих детей, сейчас гибнут [на Украине], наряжать их в военную форму – кощунственно. С детского сада их готовят к тому, чтобы оказаться на месте убитых военнослужащих", – привели слова Коровайного 29 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, в мае 2022 года Ейский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил Александру Коровайному участвовать в выборах до 2024 года. 9 марта текущего года Коровайный сообщил, что теперь живет в Грузии. Отъезд из России он объяснил угрозой уголовного преследования. 

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Автор: Кавказский узел

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