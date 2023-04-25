Осужденный в Адыгее обвинен по делу об экстремистской ячейке

25 апреля 2023, 01:18

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Заключенный исправительной колонии в Адыгеи обвинен в создании ячейки "Арестантского уголовного единства"* и организации покерных турниров для ее финансирования.

По данным Следственного управления Следственного комитета России по Адыгее, осужденный занимает в колонии высшее положение в преступной иерархии.

Для финансирования созданной им ячейки "АУЕ"* он организовал среди заключенных покерные турниры, говорится в сообщении, опубликованном 24 апреля на сайте ведомства.

Осужденный обвинен в совершении преступлений по части 1 статьи 282.2 УК РФ, части 1 статьи 282. 3 УК РФ 1 , части 3 статьи 171.2 УК РФ 2 , а также статьи 210.1 УК РФ 3 . Другие осужденные, которые также были членами упомянутой ячейки, предъявлены обвинения по части 2 статьи 282.2 УК РФ, части 1 статьи 282.3 УК РФ, а также части 3 статьи 171.1 УК РФ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2022 года осужденный одной из ростовских колоний был обвинен в причастности к деятельности "Арестантского уголовного единства"*

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.