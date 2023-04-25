25 апреля 2023, 01:18

Осужденный в Адыгее обвинен по делу об экстремистской ячейке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Заключенный исправительной колонии в Адыгеи обвинен в создании ячейки "Арестантского уголовного единства"* и организации покерных турниров для ее финансирования.

По данным Следственного управления Следственного комитета России по Адыгее, осужденный занимает в колонии высшее положение в преступной иерархии.

Для финансирования созданной им ячейки "АУЕ"* он организовал среди заключенных покерные турниры, говорится в сообщении, опубликованном 24 апреля на сайте ведомства.

Осужденный обвинен в совершении преступлений по части 1 статьи 282.2 УК РФ, части 1 статьи 282. 3 УК РФ , части 3 статьи 171.2 УК РФ , а также статьи 210.1 УК РФ . Другие осужденные, которые также были членами упомянутой ячейки, предъявлены обвинения по части 2 статьи 282.2 УК РФ, части 1 статьи 282.3 УК РФ, а также части 3 статьи 171.1 УК РФ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2022 года осужденный одной из ростовских колоний был обвинен в причастности к деятельности "Арестантского уголовного единства"*

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

*  организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Майкопа осужден за участие в экстремистском движении", "Волгоградец оштрафован за экстремистскую символику", "Осужденный в Адыгее заподозрен в экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 апреля 2023, 00:23

24 апреля 2023, 23:25

  • Силовик обвинен в причастности к смерти Инала Джабиева

    В превышении должностных полномочий обвиняется в связи со смертью Инала Джабиева бывший сотрудник МВД Южной Осетии Людвиг Алборов. Ранее он был объявлен в розыск по обвинению в причастности к смерти другого местного жителя.

24 апреля 2023, 22:31

24 апреля 2023, 21:39

24 апреля 2023, 20:54

  • Правозащитники назвали огласку действенным способом помощи похищенным в Чечне

    Жители Чечни, родные которых удерживаются силовиками, не обращаются за помощью к правозащитникам, так как боятся, что это усугубит положение их родных и самой семьи, и пытаются решить вопрос закулисными переговорами. Однако помочь зачастую способны только огласка и привлечение внимания СМИ к судьбе задержанных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя сообщение об обвинении группы жителей села Алхан-Кала в причастности к боевикам.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи