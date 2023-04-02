02 апреля 2023, 06:23

Житель Астрахани заподозрен в дискредитации российских военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На жителя Астрахани Виктора Ломакина составлен протокол о дискредитации российской армии, дело поступило на рассмотрение в Трусовский районный суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол за дискредитацию российской армии составлен на жителя Астрахани Виктора Ломакина, сообщает 1 апреля "ОВД-Инфо"*.

Дело Ломакина рассмотрит Трусовский районный суд Астрахани. В карточке на сайте суда указано, что рассмотрение дела назначено на 12 апреля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд оштрафовал астраханца Александра Почтоева на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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