Житель Астрахани заподозрен в дискредитации российских военных

02 апреля 2023, 06:23

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На жителя Астрахани Виктора Ломакина составлен протокол о дискредитации российской армии, дело поступило на рассмотрение в Трусовский районный суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол за дискредитацию российской армии составлен на жителя Астрахани Виктора Ломакина, сообщает 1 апреля "ОВД-Инфо"*.

Дело Ломакина рассмотрит Трусовский районный суд Астрахани. В карточке на сайте суда указано, что рассмотрение дела назначено на 12 апреля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд оштрафовал астраханца Александра Почтоева на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

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