03 марта 2023, 11:10

Дошло до суда дело предполагаемого участника группировки Басаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ростове-на-Дону назначил на 15 марта рассмотрение дела Романа Гакаева, обвиненного в бандитизме и нападении на российских военных в Чечне в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года суд в Ессентуках отправил под стражу "Гакаева Р.Д.", задержанного по подозрению в нападении на российских военных в Шелковском районе Чечни в 1999 году.

Нападение боевиков под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 15 марта первое основное слушание по делу Романа Гакаева, который, по версии следствия, участвовал в нападении банды Шамиля Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщил представитель суда. "Слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева назначено на 15 марта", - сказал он.

По словам представителя суда, Гакаеву инкриминируют статьи УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", пишет сегодня РИА Новости.

Дело Романа Джандаровича Гакаева поступило в окружной суд 21 февраля, говорится в карточке дела на сайте суда. Дата следующего заседания, по состоянию на 11.07 мск, в карточке не указана.

Роман Гакаев обвинен по части 2 статьи 209 УК РФ, а также по статьям 279 и 317 УК РФ, говорится в карточке дела.

Часть 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, статья 279 УК РФ (вооруженный мятеж) - от 12 до 20 лет лишения свободы, статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) – от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в январе 2019 года суд признал жителя Чечни Руслана Батаева виновным в нападении на российских военных в 1999 году и приговорил его к 14,5 года колонии строгого режима. По данным СКР на 16 декабря 2021 года, по делу о нападении в станице Червленной на длительные сроки лишения свободы были осуждены 27 человек.

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Примечание:

"Арестованы пять обвиняемых в атаке на псковских десантников в Чечне", "Житель Чечни обвинен по делу о рейде Басаева на Дагестан", "Уроженец Ставрополья задержан по делу о рейде Басаева на Дагестан".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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