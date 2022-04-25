25 апреля 2022, 20:21

Предполагаемый участник группировки Басаева арестован на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ессентуках отправил под стражу на два месяца подозреваемого в бандитизме и нападении на российских военных в Шелковском районе Чечни в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября 2020 года стало известно о задержании в Чечне двух предполагаемых участников атаки на российских военных в 1999 году – Асланбека Идалова и Саламбека Идалова. В июле 2021 года их дело было передано в суд.

Нападение боевиков под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28.

Ходатайство о заключении под стражу Гакаева Р.Д., которого силовики считают участником нападения на военных в Шелковском районе Чечни  в октябре 1999 года, поступило в горсуд Ессентуков из первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета России. По итогам его рассмотрения мужчине избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - до 18 июня 2022 года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте горсуда.

Напомним, в январе 2019 года Верховный суд Чечни признал местного жителя Руслана Батаева виновным в нападении на российских военных в 1999 году и приговорил его к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима. По данным СКР на 16 декабря 2021 года, по делу о нападении в станице Червленной на длительные сроки лишения свободы осуждены 27 участников банды Басаева и Хаттаба.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Арестованы пять обвиняемых в атаке на псковских десантников в Чечне", "Уроженец Ставрополья задержан по делу о рейде Басаева на Дагестан", "Житель Чечни обвинен по делу о рейде Басаева на Дагестан".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 апреля 2022, 22:57

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