06 февраля 2023, 00:56

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Из-за сильного ветра работа Керченской паромной переправы приостановлена, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", работа Керченской паромной переправы была приостановлена утром 27 января из-за тумана, в очереди со стороны Краснодарского края скопилось 173 машины. Днем того же дня работу переправы возобновили.

В ночь с 5 на 6 февраля движение паромов на Керченском паромное переправе было временно приостановлено в связи с плохой погодой, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Г МЧС России по Крыму.

Приостановка движения паромов связана с сильным ветром, порывы которого достигают 20 метров в секунду.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Тамани облачно без осадков при температуре 0 градусов, ветер скоростью 10 метров в секунду. Вечером температура останется прежней, пойдет небольшой дождь со снегом, скорость ветра снизится до 8 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.