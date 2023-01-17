Близкие жителя Малгобека сообщили о его задержании по делу о взрывчатке

17 января 2023, 03:34

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Жителя Малгобека Казбека Атаева, отбывшего в колонии долгий срок по террористической статье, задержали после обыска дома, у него нашли взрывчатку, сообщили его близкие.

Силовики увезли из дома в селе Пседах Малгобекского района Ингушетии после обыска 44-летнего Казбека Атаева.

Случилось это еще 10 января, однако родственникам не сообщали о судьбе Атаева до 16 января, когда выяснилось, что он находится в изоляторе временного содержания. Атаева забрали из дома "шесть-семь человек", которые "надели мешок ему на голову и увезли", пишет "Фортанга", ссылаясь на слова одного из близких задержанного.

Малгобекский городской суд заключил Атаева под стражу на два месяца.

Атаев освободился из колонии, где отбывал 17-летний срок, в 2021 году. "Он освободился год назад. Вместе со своим братом занимался ремонтом. Все знакомые говорили, что обычный, спокойный человек, никуда не лезет. Ходил каждую неделю отмечаться для надзора. Весной он планировал жениться, но вот так получилось", - приводит издание слова знакомого Атаева.

"Кавказский узел" писал, что Казбек Атаев в апреле 2005 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме, бандитизме, разбоях, незаконном ношении, хранении оружия и боеприпасов, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд установил, что Атаев, а также еще один житель Ингушетии Зелимхан Медов в составе группировки в июне 2004 года напали на склад вооружения МВД Ингушетии и похитили оттуда оружие и боеприпасы. В результате нападения погибли 78 человек, еще 104 получили ранения.

11 января МВД по республике Ингушетия сообщило, что 10 января силовики провели обыски в домовладении ранее судимого местного жителя и нашли там "боеприпас разрывного действия промышленного изготовления".

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, уточняется, что обыск проводился в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Также уточняется, что боеприпас был найден в доме местного жителя, ранее судимого по части 2 статьи 209 (бандитизм), части 3 статьи 205 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), части 4 статьи 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Отметим также, что уроженец Малгобека 1978 года рождения Казбек Атаев внесен в официальных список террористов и экстремистов Росфинмониторинга под номером 174.

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