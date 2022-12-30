Преследование родителей блогера Шевцова в Астрахани прекращено

30 декабря 2022, 06:59

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Суд счел "фактически вымышленными" события, которыми силовики в Астрахани объясняли задержание Юрия и Галины Шевцовых в течение двух суток, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря блогер Василий Шевцов, покинувший Россию после начала мобилизации, сообщил о задержании силовиками в Астрахани его родителей: 60-летнего Юрия и 55-летней Галины Шевцовых. Преследование близких блогер связал со своими публикациями. 24 декабря супругов Шевцовых отпустили из суда.

Правоохранители не исправили нарушения в протоколах Юрия и Галины Шевцовых, которым пытались вменить неповиновение сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП России). Ленинский районный суд Астрахани прекратил административное производство против них, сообщило 29 декабря издание "Кавказ.Реалии"*.

"Суд установил, что события, на которые ссылаются сотрудники, фактически вымышлены, они противоречат обстоятельствам дела и показаниям как самих полицейских, так и свидетелей", - цитирует издание слова адвоката Вадима Илова.

Административные дела Шевцовых поступили на рассмотрение судьи утром 29 декабря, следует из данных на сайте Ленинского суда Астрахани. Результат их рассмотрения в картотеке пока не отражен.

YouTube-проект Василия Шевцова "Каспийский браконьер", который позиционируется как "военно-политический канал", существует с сентября 2019 года и насчитывает 5,32 тысячи подписчиков. С сентября 2019 года до марта 2020 года канал обновлялся регулярно, затем последовал перерыв в публикациях. В октябре и ноябре 2022 года на канале появились четыре видеоролика с пацифистскими лозунгами, критикой мобилизации и российского руководства.

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