ЕСПЧ назначил компенсацию уроженцу Ингушетии за нарушение прав заключенного

03 декабря 2022, 08:47

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Власти России нарушили права уроженца Ингушетии Руслана Гатагажева, который находился под стражей в чрезмерно жестких условиях, и должны выплатить ему три тысячи евро в качестве компенсации, постановил ЕСПЧ.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2008 года Верховный суд Северной Осетии вынес приговор группе лиц, занимавшейся похищением людей. Уроженец Ингушетии Руслан Гатагажев был приговорен к пожизненному заключению.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал потерпевшим уроженца Ингушетии Руслана Гатагажева по делу о нарушении прав человека, отбывающего срок наказания в исправительном учреждении.

"Суд постановил, что в отношении Гатагажева была нарушена статья №3 Конвенции по правам человека "Право заключенного на разбирательство судом относительно содержания под стражей" из-за ненадлежащих условий его содержания под стражей в условиях строгого режима лишения свободы", сказано в пресс-релизе, опубликованном 2 декабря на сайте ЕСПЧ.

Согласно материалам дела, с 2009 по 2019 годы Гатагажев содержался в ненадлежащих условиях в исправительной колонии №56 в Свердловской области для пожизненно осужденных. В 2019 году это исправительное учреждение было расформировано.

ЕСПЧ признал нарушение прав в отношении Гатагажева и обязал власти России выплатить ему три тысячи евро в качестве компенсации, сказано в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июня подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта текущего года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

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