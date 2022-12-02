Ейчанин обвинен в дискредитации российской армии

02 декабря 2022, 09:31

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Ейский районный суд назначил дату заседания по делу Владимира Шишкова, который обвиняется в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", с 4 марта в России введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, под угрозу преследования попали авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций. Так, жительница Краснодара Юлия Потийко в ноябре была оштрафована на 30 тысяч рублей за выход на акцию протеста против мобилизации и спецоперации на Украине.

Против жителя Ейска Владимира Шишкова составлен протокол о дискредитации армии, дело рассмотрит районный суд, сообщило 1 декабря издание "Кавказ.Реалии"*.

Административное дело Шишкова поступило в Ейский районный суд 28 ноября, а на следующий день была назначена дата заседания. Дело будет слушаться в 14.00 мск 5 декабря, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариями Владимира Шишкова относительно обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш**.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.



** внесен в реестр физлиц-иноагентов.



*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.