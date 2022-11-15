Белорус задержан в Ростовской области за критику российской армии

15 ноября 2022, 06:22

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Гражданин Белоруссии, задержанный в Ростовской области, за критику российской армии и спецоперации на Украине, доставлен в центр содержания иностранцев в Новочеркасске, ему грозит депортация из России.

В Ростовской области задержан гражданин Белоруссии, выступавший с нападками на армию России и критикой специальной военной операции на Украине.

По данным источника, задержан житель белорусского города Новые Докторовичи. Он доставлен в центр содержания иностранцев при МВД в Новочеркасске, планируется депортация из России, пишет 14 ноября "Дон 24" со ссылкой на источник в силовых структурах области.

Гражданин Белоруссии ранее отбыл наказание в одном из исправительных учреждений Ростовской области, в октябре текущего года ГУФСИН запретил ему въезд в Россию на три года, информирует "Батайск город".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале ноября суд в Московской области лишил активиста, уроженца Армении Аршака Макичяна российского гражданства, полученного в 2004 году. Макичян заявил, что не имеет иного гражданства и стал жертвой давления за оппозиционные взгляды и регулярное участие в акциях протеста.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.