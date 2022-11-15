Центр временного содержания иностранцев, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

15 ноября 2022, 06:22

Белорус задержан в Ростовской области за критику российской армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гражданин Белоруссии, задержанный в Ростовской области, за критику российской армии и спецоперации на Украине, доставлен в центр содержания иностранцев в Новочеркасске, ему грозит депортация из России.

В Ростовской области задержан гражданин Белоруссии, выступавший с нападками на армию России и критикой специальной военной операции на Украине.

По данным источника, задержан житель белорусского города Новые Докторовичи. Он доставлен в центр содержания иностранцев при МВД в Новочеркасске, планируется депортация из России, пишет 14 ноября "Дон 24" со ссылкой на источник в силовых структурах области.

Гражданин Белоруссии ранее отбыл наказание в одном из исправительных учреждений Ростовской области, в октябре текущего года ГУФСИН запретил ему въезд в Россию на три года, информирует "Батайск город".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале ноября суд в Московской области лишил активиста, уроженца Армении Аршака Макичяна российского гражданства, полученного в 2004 году. Макичян заявил, что не имеет иного гражданства и стал жертвой давления за оппозиционные взгляды и регулярное участие в акциях протеста.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Приговор ростовчанину за граффити напомнил о советской практике карательной психиатрии", "Мобилизованный из Батайска погиб на Украине", "Около 100 мобилизованных вернулись домой в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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