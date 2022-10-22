Жителей Новороссийска возмутил запрет детям питаться в школьной столовой

22 октября 2022, 12:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Директор школы в Новороссийске запретила ученикам покупать булочки в столовой из-за того, что они не питаются платно с классом, сказано в ролике, опубликованном в Telegram. Жители Новороссийска в комментариях потребовали наказать директора школы, а власти Краснодарского края отчитались о начале служебного расследования.

21 октября в Telegram-канале "Краснодар №1 | Телетайп" был опубликован ролик, на кадрах которого идет диалог между пожилой женщиной и подростками. Женщина спросила, обращаясь к подростку: "Вы питаетесь с классом". "Да", – ответил один из подростков. "Кто питается?" – последовал вопрос. "Нет?" – спросила еще одна пожилая женщина на видео, и после этого указала рукой в определенном направлении.

"Так я купить хотела", – сказала девочка-подросток. "Ну, покупай, доченька шаурму", – сказала ей женщина.

"В Новороссийске директор школы не разрешает детям покупать в столовой булочки из-за того, что они не питаются платно с классом", – сказано в описании к ролику.

На 12.35 мск 22 октября эта публикация в Telegram-канале "Краснодар №1 | Телетайп" на который подписаны около 92,7 тысячи пользователей, набрала около 30,8 тысячи просмотров и 77 комментариев.

"Гнать такого директора", – потребовала Валентина Дынько.

"Уволить буфетчицу", – заявила Хрисула Кашкина.

"Уволить с позором, детям не дала купить булочку за их же счёт", – возмутилась Ирина.

"Везде так. Детям не разрешают выходить, чтобы что-то купить. Питание принудительное, и при этом не бесплатное. Если отказываешься, требуют справку от врача. Когда уже это закончится?" – спросила Алена.

"Да, с питанием беда! Принуждают питаться, а отказываться не разрешают", – согласилась Виктория.

"Вероятно, эти булочки пекут ровно по количеству тех, кто сдал деньги, и если их купят другие, то кому-то не достанется. Причем тут директор, это система такая видимо", – предположил Nikita.

"Просто, слов уже нет, совсем наглеют со своими правилами новыми. А столовая тогда готовит для кого? Для тех, кто покупает питание, но есть его не будет, и могут тогда только купить что-нибудь в буфете? Беспредел, если это действительно так", – подчеркнула Yuliya Yulchik.

"Было бы нормальное питание, дети бы хотели есть. Я прежде всего у сына спрашиваю как кормят, если плохо, то нечего и платить", – заявила Наталья.

"По информации управления образования Новороссийска, питание в образовательной организации предполагает сбалансированное горячее питание согласно меню: горячее первое, второе блюдо и напиток, а также свежие фрукты. Употребление в пищу только булочек приводит к заболеванию ЖКТ. Комментарий директора некорректен, однако считаем целесообразным детям рассмотреть вопрос о горячем питании", – написал администратор Telegram-канала "МЦУ Новороссийск".

Власти Краснодарского края заявили, что начато служебное расследование. "По факту инцидента в школе Новороссийска проводят служебное расследование, в ходе которого дадут оценку корректности поведения директора. По результатам проверки примут решение о наказании виновных", – сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

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