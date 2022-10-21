Родители учеников сообщили подробности учений в школе Геленджика

21 октября 2022, 07:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ученики геленджикской школы восприняли проведенные там антитеррористические учения как реальный захват школы террористами, и это сильно напугало детей, которые не были предупреждены о сценарии учений, рассказали их родители. В инциденте есть признаки превышения должностных полномочий, указали адвокат Евгений Черноусов и правозащитник Владимир Новицкий.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября стало известно, что антитеррористические учения в школе № 1 Геленджика имитировали захват здания террористами и сопровождались стрельбой. Детей предупредили, что будут учения по эвакуации, но не уведомили об их сценарии, дети и педагоги получили сильный стресс, заявили комментаторы в Telegram-канале главы города.

Детей и часть преподавателей заранее не предупредили о сценарии учений, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать двух учеников на условиях анонимности. "Была большая перемена, дети были на улице и в столовой. По громкоговорителю объявили, что все должны зайти в школу. Младший сын побежал в класс, учитель собрала всех детей и сказала, что это учения. Потом они забаррикадировали двери партами. А потом они услышали взрыв петарды и увидели в окно человека с оружием. Дети начали плакать, всем было страшно. Потом они услышали, как к ним в дверь хотят ворваться, потом услышали крики и потасовку в коридоре. Некоторые дети сообщили родителям, что их захватили террористы, и они закрылись в классе! Родители соответственно ничего об этом тоже не знали!" – сказала она.

По ее словам, дети не смогли пояснить, сколько времени это длилось, так как испытали стресс. "Может, 10 минут, может, 15, может, вообще пять. Всё происходило очень стремительно. Учитель успокаивала детей, но после увиденного и услышанного сделать это было очень сложно. В итоге мой младший сын боится идти в школу и сегодня (20 октября) остался дома", - рассказала женщина.

По ее словам, старший сын, десятиклассник, был в этот момент в столовой. "В основном в столовой были ученики 5-х классов. Он услышал, как объявили: "Внимание, идёт террорист». И сразу услышал взрыв. Все дети закричали и заплакали. В столовую зашёл «террорист» с оружием. По поводу выстрелов из оружия ничего сказать не могу. Но оружие в руках у него было!" - рассказала она.

Мать двух девочек Элеонора в свою очередь сообщила, что узнала о происходящем в школе в родительском чате от родителей, которым написали их дети. "Я сразу написала своей старшей дочери, ученице 9-го класса. Моя дочь ответила мне, что она на уроке и все хорошо. Младшая моя дочь вышла со школы после уроков и сразу же мне позвонила. Рассказала, что учеников предупредили по громкой связи, [распорядившись] зайти в свои кабинеты и не выходить в коридор и на территорию школы, что будет тревога и обучение, но что и как, они не знали. Ее одноклассники и классный руководитель находились в кабинете, они слышали шум из коридора, на что учитель им сказал: "Не переживайте, это проверка", но были дети, которые плакали, и учительница их успокаивала", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Старшая дочь Элеоноры рассказала матери, что с помощью системы голосового оповещения за 20 и за 10 минут до начала учений были предупреждены учителя, ученики и родители, находящиеся на территории школы и около нее, а учения прошли в течение 20 минут.

Мать учениц добавила, что, по словам ее старшей дочери, в столовой, где находилась ее старшая дочь, был "использован шумовой эффект". "После этого дочь быстро поднялась в свой кабинет и вместе с классом и учителем забаррикадировались. Некоторые дети (обучающиеся 5-го класса) испугались шума. С детьми находились классные руководители. Они сопровождали детей на протяжении всего мероприятия. По окончании мероприятия, классные руководители провели классный час. Успокоили детей, рассказали ещё раз о правилах поведения в ЧС. Большая часть детей восприняли мероприятие спокойно или с увлечением. Я считаю, что если кто-то виноват, то точно не учителя и директор", - сказала Элеонора

Сотрудники городского управления образования и пресс-службы управления МВД по Кубани подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что учения проводила Росгвардия. В городском управлении образования добавили, что "подобные мероприятия проводятся регулярно и всех учителей заблаговременно предупреждают об этом".

Тактико-специальные занятия провели по решению антитеррористической комиссии с соблюдением всех мер безопасности, с учителями провели инструктаж, а ученикам по системе оповещения разъяснили, что проводится тренировка, сообщили в муниципальном центре управления. "В данном случае отрабатывалась ситуация при возможном вооруженном проникновении на территорию объекта и захвата заложников. С учетом уже проведенных в шести образовательных организациях тренировочных мероприятий на совещании директоров будет повторно доведена информация о необходимости проведения предварительных занятий с обучающимися по ознакомлению с правилами поведения при возникновении ЧС", - привело 20 октября сообщение МЦУ "Юга.ру".

Если учения проводились именно так, как описывали дети и родители, то речь идет "о вопиющем нарушении правил подобных мероприятий", которое может стать поводом для возбуждения уголовного дела по статье 286 УК РФ - о превышении должностных полномочий, считает адвокат Евгений Черноусов.

"У кого-то мог быть реальный сердечный приступ, кто-то мог сильно испугаться, а кто-то и в окно выпрыгнуть. В этом случае родители должны обращаться с жалобой в центральный аппарат Следственного комитета", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Признаки нарушения прав учащихся отметил и президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. "Организаторы этого мероприятия должны нести ответственность - как минимум дисциплинарную, как максимум - уголовную по статье 286 УК. Тем более, что здесь просматривается нарушение прав детей, поскольку подобные нападения вызвали у них сильнейшую эмоциональную реакцию", - сказал Новицкий корреспонденту "Кавказского узла".

Росгвардия, по состоянию на 07.00 мск 21 октября, не прокомментировала инцидент на своем сайте и в Telegram-канале.

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