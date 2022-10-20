Пользователи Telegram возмутились учениями в геленджикской школе

20 октября 2022, 01:34

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Антитеррористические учения в одной из школ Геленджика имитировали захват здания террористами и сопровождались стрельбой, дети и педагоги получили сильный стресс, заявили комментаторы в Telegram-канале главы города-курорта Алексея Богодистова.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября власти Кубани потребовали подготовить подвалы зданий к функции укрытий, а 19 октября Владимир Путин установил в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим - "средний уровень реагирования". Он предусматривает, в частности, досмотры транспорта и ограничение свободы передвижения. В остальных регионах Южного федерального округа введен "уровень повышенной готовности". Пользователи соцсетей в связи с введением особого режима призвали губернатора Краснодарского края усилить охрану школ и электростанций.

Учения в школе №1 Геленджика не анонсировались заранее, а их сценарий стал шокирующей неожиданностью для детей и педагогов, заявила пользователь Telegram Iakovidi Zinaida, комментируя публикацию Богодистова о приеме беженцев из Запорожской и Херсонской областей. Женщина представилась матерью одного из школьников, на глазах у которого "мужчина в маске стрелял в потолок над учительницей".

"Никого не предупредили, зашли люди с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке! (...) В управлении образования сегодня ответили: «все должно было быть спонтанно, чтобы они научились себя вести в таких ситуациях, или вы хотите чтобы вашего ребёнка застрелили?» (...) На вопрос кто санкционировал данное учение несовершеннолетних без предупреждения родителей - просто положили трубку!" - написала она.

По словам пользовательницы, детей за полчаса предупредили, что будут учения по эвакуации. "Что будут стрелять и терроризм отрабатывать- никто не знал", - добавила она.

Последняя публикация в канале Богодистова собрала, по данным на 1.27 мск сегодня, 74 комментария. Большинство из них посвящены не теме поста чиновника, а обсуждению антитеррористических учений в школе №1.

"Это не учения, а издевательства над детской психикой. (...) Кто давал такие распоряжения, устраивать такие квесты со школьниками? Дети старших классов перенесли более-менее [спокойно], но младшие классы были перепуганы. Дети находившиеся в столовой были в шоке. И в школу младший сын теперь боится идти!" - написала Людмила Ших.

Часть комментаторов призвала родителей пожаловаться на организаторов учений. "За такие "учения" организатор из управления образования должен не просто уволиться, но и публично принести извинения всем детям, учителям и родителям", - считает Светлана Олишевец. "Ребёнок подруги пришла зареванная, испуганная. Как так можно? Стресс теперь как этот убирать? А если бы правда дети стали выпрыгивать из окон? Родители должны писать жалобу в прокуратуру, Минобразование. Пусть дают оценку действиям таким", - возмутилась Анастасия.

"Я точно знаю, что одна из родительниц пошла писать заявление в прокуратуру. Я также планирую написать в следственный комитет", - сообщила в ответ Iakovidi Zinaida.

Несколько пользователей возразили, что дети и педагоги должны быть готовы к ЧП, поэтому фактор внезапности при учениях необходим. "Поэтому и не предупредили учителей, они должны знать - как вести себя в подобных ситуациях: и учителя, и дети! Это не фильмы, так бывает в жизни! (...) Бывают любые жизненные ситуации и дети должны знать, как реагировать. Родители тоже должны проводить разговоры со своими детьми и объяснять правило поведения в таких ситуациях", - написала Марина Пагаева.

На сайте управления образования администрации Геленджика по состоянию на 1.30 мск сегодня нет комментариев относительно антитерористических учений в школе №1.

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