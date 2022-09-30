Сержант из Астраханской области погиб на Украине

30 сентября 2022, 23:05

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Командир отделения Владимир Жилин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Черноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 44 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Тюменцев из Икрянинского района стал 43-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант Владимир Жилин 16 сентября погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Черноярского района. После окончания школы в селе Черный Яр Владимир поступил в колледж в Волгограде, выпустившись из которого, отправился на военную службу по контракту. Служил командиром отделения в инженерно-сапёрной роте, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 44 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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