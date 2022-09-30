Владимир Жилин. Скриншот из Telegram-канала администрации Черноярского района от 30.09.22, https://t.me/admchern/1116

30 сентября 2022, 23:05

Сержант из Астраханской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир отделения Владимир Жилин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Черноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 44 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Тюменцев из Икрянинского района стал 43-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант Владимир Жилин 16 сентября погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Черноярского района. После окончания школы в селе Черный Яр Владимир поступил в колледж в Волгограде, выпустившись из которого, отправился на военную службу по контракту. Служил командиром отделения в инженерно-сапёрной роте, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 44 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"На Украине погиб житель Северной Осетии", "Власти Баксанского района сообщили о гибели земляка на Украине", "Двое шахтинцев погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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