Жители Дагестана скептически восприняли информацию о росте больных коронавирусом

03 августа 2022, 03:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минздрав Дагестана сообщил о росте заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией и призвал жителей пройти вакцинацию и ревакцинацию. Часть дагестанских пользователей соцсетей не поверила официальным сообщениям, некоторые комментаторы обвинили в распространении инфекции туристов.

Как писал "Кавказский узел", врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева 15 февраля заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19. При этом пользователи Instagram* сочли, что число зараженных коронавирусом в республике по-прежнему высоко, просто не все обращаются к врачам. 10 марта большинство ограничений в республике были отменены, масочный режим продолжал действовать до 7 июня.

За 1 августа в Дагестане количество госпитализированных с COVID-19 и внебольничными пневмониями составило 6 человек. После длительного значительного спада в Дагестане числа инфицированных коронавирусом такое наблюдается впервые. Ранее, в течение суток либо не регистрировалось ни одного случая госпитализаций, либо они составляли не более трех человек за день. В связи с этим Минздрав рекомендовал жителям республики пройти вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса, говорится в репортаже РГВК "Дагестан", размещенном в ее Telegram-канале (5717 подписчиков).

За последние сутки в Дагестане было выявлено 17 случаев заражения COVID-19, госпитализировано шесть пациентов. C начала пандемии в республике коронавирус зафиксирован у 93 666 человек, 3 594 из них умерли, следует из информации за 2 августа на сайте "Стопкоронавирус.рф". Отметим, что согласно тем же данным за 1 августа, суточный прирост заболевших коронавирусом составил 20 случаев, за 31 июля - 22, а в период с 5 по 30 июля - от одного до 12.

Информация Минздрава стала предметом обсуждений местными жителями.

"И снова - здравствуйте, маски! Это не закончится никогда, по-моему", - пишет в комментии к посту РГВК "Дагестан" Vkus_mody05. "Опять, что-ли, началось? Откуда они берут это?" - возмущается тут же Ахмед Алхлавов.

"Оооо - у врачей деньги закончились. Корону в студию", - шутит izieva_s под постом на ту же тему на странице Instagram*-паблика dagizvestiyaa (у паблика 365 тысяч подписчиков, за сутки пост собрал 1563 отметок "нравится" и 307 комментариев). "Как я скучал по этим новостям", - вторит dargins_soul. "Это уже какая серия? Четвертая?" - спрашивает ___gadzhimurad__ . "Потихоньку готовятся, опять в сентябре карантин будет!!!! А до сих пор где был этот коронавирус, мне интересно. Он что-то резко появляется, резко пропадает!"- пишет _zami_n_m_ ."Живите, как жили раньше, пневмония была и будет, не надо каждую мелочь превращать опять в "корону", устали", - советует _dzh_dzh__.

Некоторые комментаторы восприняли сообщение Минздрава серьезно. "Когда это закончится 😞😭самых родных любимых уже потеряли, сколько ещё можно", - пишет s_a_m_29.05. "Я уже третий раз болею за два года. Это просто ужас". - отмечает medicina_zdorovie. "Уже во многих регионах пошло", - информирует pupskom.

Часть пользователей сети склонна обвинять в росте заражений коронавирусом туристов. "Ну конечно, сейчас туристы всё сюда завезут, всю заразу, и что им дома не сидится", - сердится madani5629. "Туристы привозят свои болезни... после сезона хотят опять на карантин посадить людей", - согласен zloi1995. "Это реально есть потому, что много приезжих в Дагестане", - уверен agent_007_______.

Напомним, 27 июля на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Калмыкии вновь была введена обязательная вакцинация для работающих пожилых людей, а также для работников образования, здравоохранения, торговли, социального обслуживания, культуры. Республиканские власти также рекомендовали использовать маски в местах скопления людей. В тот же день о роста числа заболевших коронавирусом заявили в Ростовской области, главный санитарный врач региона рекомендовал жителям в общественных местах пользоваться медицинскими масками, а работодателей призвал тестировать на COVID-19 вернувшихся из отпуска сотрудников.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.