Жителей Назрани призвали служить по контракту на Украине с помощью листовок

31 июля 2022, 04:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Назрани местным жителям раздали листовки с предложением пойти служить по контракту и принять участие в спецоперации на Украине с перечислением всех льгот и выплат, на которые может рассчитывать контрактник.

Как писал "Кавказский узел", в марте на журналистку из Ингушетии Изабеллу Евлоеву возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании российской армии после того, как она опубликовала пост об участии детей в акции в поддержку спецоперации на Украине. 27 июля стало известно о том, что в отношении Евлоевой возбуждено третье уголовное дело по статье о недостоверных сведениях про российские вооруженные силы.

Главный редактор издания "Фортанга" Изабелла Евлоева сообщила 30 июля в своем Telegram-канале: "Не женщина, а журналистка" (1320 подписчиков) о том, что в Назрани раздают агитлистовки с призывом принять участие в спецоперации на Украине". Аналогичное сообщение опубликовано в Telegram-канале "Фортанги".

Евлоева опубликовала фотографии упомянутых листовок - это так называемый "социальный справочник участника специальной военной операции", где указано, сколько будет получать участник СВО в зависимости от звания, а также упоминается, на какие льготы он имеет право. При этом особо отмечается, что речь идет о наборе на военную службу по контракту.

В листовке указано, что контрактнику с учетом всех надбавок обещана зарплата от 200 до 491 тысячи рублей в месяц. Отдельно обещают доплачивать за сбитую технику: больше всего (300 тысяч рублей) - за самолет. Также отмечается, что участник СВО может получить статус ветерана боевых действий, который предполагает, в том числе повышенную пенсию и увеличенный отпуск.

Желающим поступить на службу по контракту предлагают обратиться в военный комиссариат Ингушетии, чтобы записаться на службу в 503-й мотострелковый полк. На листовке указано, что она написана военно-политическим управлением Южного военного округа и напечатана в Ростове-на-Дону.

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