Яна Антонова потребовала отправить в отставку вице-губернатора Кубани

28 июля 2022, 19:06

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Краснодарская активистка Яна Антонова на одиночном пикете потребовала отправить в отставку вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову, после того как чиновница призвала женщин думать о том, в каких школах будут учиться дети перед тем, как рожать. Отвечать за строительство школ должны чиновники, уверена активистка.

Как писал "Кавказский узел", вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова призвала перед покупкой квартиры в новостройках интересоваться - есть ли в микрорайоне доступная социальная инфраструктура, , а до рождения ребенка думать, куда водить его в школу. Чиновники обязаны решать проблемы развития города, а не поучать его жителей, прокомментировали выступление вице-губернатора пользователи социальной сети.

Сегодня активистка Яна Антонова вышла на одиночный пикет у администрации Краснодарского края с требованием отправить в отставку вице-губернатора Кубани Анну Минькову. В руках она держала плакат "Не построить школы - это выбор чиновников. Минькову в отставку", сообщил сегодня Telegram-канал Sota.

"Я 12 лет занимаюсь общественной деятельностью в Краснодаре. За это время и я, и другие общественники многократно обращались и в администрацию города, и в администрацию края. Собирались подписи под обращениями с требованиями построить школы в тех или иных районах города. В ответах чиновники обещали начать строительство школ. Очень многие из обещанных даже десять лет назад школ до сих пор не построены", – приводятся в сообщении слова Антоновой.

Сегодня Яна Антонова опубликовала в своем Telegram-канале документ от 2013 года - ответ министра образования и науки Краснодарского края Наумовой на обращение партии "Яблоко" с требованием построить школу в районе улицы Лукьяненко. "Чиновница пишет, что строительство школы в районе улиц Красных партизан и Азовской запланировано на 2013-2017 годы Школа на Красных партизан в Светлограде была построена в 2020 голу. А школы в районе улицы Лукьяненко нет до сих пор. И после этого чиновники говорят, что переехавшие в Краснодар граждане виновны в нехватке школ!", - отметила активистка.

Анна Минькова по образованию журналист. С 1999 года работала корреспондентом на телеканале ГТРК «Кубань». В 2004 году была назначена советником губернатора Александра Ткачева, с 2005 по 2006-й — замначальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара.Затем Минькова работала первым заместителем директора ГУП КК «Телерадиокомпания "НТК"». В марте 2011 года стала главой управления информационной политики краевой администрации, выполняя функции пресс-секретаря губернатора Кубани Александра Ткачева. В 2015 году была назначена сначала исполняющей обязанности вице-губернатора, а затем вице-губернатором. Чиновница курирует сферы здравоохранения, образования, культуры и средства массовой информации, сообщило 27 июля издание 93.ru

В июне Минькова посоветовала родителям первоклассников, которым не хватает мест в школах, задавать вопросы застройщикам, а не ей. "Вы с 2013 года здесь живёте? Зачем вы здесь с 2013 года покупали квартиру, скажите мне, зная, что здесь нет школы?" – спросила при встрече с родителями Анна Минькова. "Где я покупала квартиру, застройщик обещал построить школу", - ответила одна из родительниц. "А вопросы вы задаёте мне, а не своему банкроту-застройщику. Причём банкроту, скорее всего, в кавычках", - ответила Анна Минькова, следует из видеозаписи диалога, опубликованной в YouTube-канале издания "Блокнот Краснодар" 20 июня.

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