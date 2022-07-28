Заявление краснодарской чиновницы возмутило пользователей соцсети

28 июля 2022, 04:53

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Перед покупкой квартиры в новостройках люди должны интересоваться - есть ли в микрорайоне доступная социальная инфраструктура, а женщины сами должны решать - отправлять ли мужа на заработки в другие регионы и думать до рождения ребенка - как водить его в школу, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Чиновники обязаны решать проблемы развития города, а не поучать его жителей, прокомментировали выступление вице-губернатора пользователи социальной сети.

Родители, чьи первоклашки не попали в школу у дома, на собрании с вице-губернатором Краснодарского края Анной Миньковой подверглись резкой критике, сообщило 27 июля издание 24krasnodar.ru.

Отвечая на вопрос многодетной матери, которая не может водить ребенка в школу за три километра от дома, чиновница сказала, что это выбор самой женщины - заводить детей и отправлять мужа на заработки в другой регион.

Затем Минькова раскритиковала остальных родителей за то, что те перед покупкой недвижимости не поинтересовались о наличии мест в близлежащей школе. В заключении досталось и приезжим, которые переезжают в город с детьми.

«Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа – работать за полторы тысячи километров от дома, не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш – заводить детей. Вот хотите – я таким образом скажу. Уважаемые родители, (…) вы пришли к застройщику, он вам школу из окна показывает. А вы у застройщика поинтересовались – а там места есть, в этой школе? Вы ж не интересовались? Потому что застройщик вот так продал [квартиру]. А то, что Краснодар ежегодно прирастает на 20 тысяч детей – это что, вопросы ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему, поставила где-то на границах заслон всем приезжим сюда, или что вы хотите сделать?» - заявила чиновница на видео, опубликованном 27 июля на Telegram-канале «Оставьте нас в покое» (124 тысячи подписчиков). На момент публикации пользователи сети оставили под сообщением 295 комментариев.

"Государство плакаты прям вывешивало - рожайте давайте, мы вам на второго денег дадим. И программу сам Путин озвучивал, и законы штамповали о поддержке многодетных семей", - напоминает Ольга Рогожкина.

"Она на налоги этой мамы и ее мужа кресло просиживает, вместо того чтобы подсуетиться и решить проблемы со школами! Решение то элементарное!!! Или Краснодар - нищий город? Не может позволить себе построить школу??? Куда тратятся налоги???" - негодует Алёна.

"Ее речь жесть", - согласна Екатерина.

"Не обязаны они место возле дома предоставлять. Ну и конечно "не видели что ли где покупали? А то и дешево хотите и школу с садиком рядом", - пишет Наталья Одарченко.

"Так интересно, а кто тогда обязан, если не они?" - спрашивает Юлия Плотникова.

"Когда такое говорят женщины, это какой-то особый цинизм, что ли..." - сокрушается Ксения.

"Позорище какое. Заслоны приезжим она собралась ставить. А этажность, можно подумать, застройщик с городом не согласовывает", - замечает Кристина Коновалова.

Позже вице-губернатор Анна Минькова извинилась за резкую реплику на встрече с родителями учеников новой школы в Краснодаре. «Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», - написала Минькова в своем Telegram-канале.

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