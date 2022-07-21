Суд признал законными обыски у волгоградских активистов

21 июля 2022, 15:01

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Волгоградский областной суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Полины Бардаковой и Евгения Тымчика, которые обжаловали законность проведения обысков по делу о телефонном терроризме, сообщил сегодня адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", обыски по делу о телефонном терроризме прошли у ряда активистов, которые выступали с протестами против спецоперации на Украине, у них была изъята техника. Суд в Волгограде 24 июня отказался удовлетворить иск Полины Бардаковой о незаконности обыска по делу о телефонном терроризме, хотя при рассмотрении не было приведено доводов о ее причастности к этому делу, сообщил адвокат. Обыски проходили по двум адресам, изъятую в ходе одного из них технику удалось вернуть, рассказала Бардакова. 5 июля Волгоградский областной суд отказался удовлетворить жалобы пяти активистов, в том числе Бардаковой и Тымчика, на действия силовиков при проведении обыска

Волгоградский областной суд признал законными постановления суда, на основании которых у Полины Бардаковой, Евгения Тымчика и еще одной активистки, которая не пожелала назвать свое имя, прошли обыски по делу о телефонном терроризме, сообщило сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Эдуарда Яппарова,

Две апелляционные жалобы были рассмотрены сегодня. жалобу Бардаковой Волгоградский областной суд рассмотрел 20 июля. говорится в сообщении.

Все молодые люди проходят в качестве свидетелей по делу о телефонном терроризме (часть 2 статьи 207 УК). В Волгограде обыски по этому делу массово проходят с 24 февраля, в основном у людей, которые проводили пацифистские акции, отмечается в сообщении.

"Судебный акт оставлен без изменения", - следует из карточек дел на сайте суда.

Сами активисты ранее указали, что обыски прошли после их участия в пацифистской акции, а также предположили, что власти пытаются таким образом их заставить отказаться от своей позиции.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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