Власти Краснодара подтвердили гибель на Украине военного из Анапы

08 июня 2022, 16:57

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Майор Андрей Бурлаков погиб на Украине, сообщила мэрия Краснодара. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель 25 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Олег Скворцов из Гулькевичского района стал 24-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти. В марте администрация Новороссийска сообщила о гибели в ходе спецоперации на Украине генерал-майора Андрея Суховецкого.

Военнослужащий из Анапы, гвардии майор, заместитель начальника штаба по разведке Андрей Бурлаков погиб во время спецоперации на Украине. Его посмертно представили к ордену Мужества, сообщила мэрия Краснодара.

Ко дню независимости России изображение Андрея Бурлакова появится на стене дома по улице Школьная, 15/2. "К работе художники приступили 5 июня, завершить планируют 11 июня. Жители дома на улице Школьной поддержали идею разместить на фасаде новый мурал (арт-объект большого размера, выполненный с торцевой стороны здания - Прим. "Кавказского узла") с изображением соотечественника", — приводятся на сайте мэрии слова начальника управления по делам молодежи Сергея Мальцева.

На стене гимназии № 25 по улице Рашпилевской, 134 появится изображение генерал-майора Андрея Суховецкого. Проект реализует творческое объединение Stenaclub при поддержке городского управления по делам молодежи, отмечается в сообщении от 7 июня.

Ранее о гибели Андрея Бурлакова сообщали СМИ Краснодарского края. В частности, 9 марта сообщение об этом опубликовало издание "Блокнот Анапа". На сайте и в Telegram-канале мэрии Анапы к 16.30 мск 8 июня не содержится информации о его гибели.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 25 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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