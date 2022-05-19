Уволенные росгвардейцы объяснили причины отказа от участия в спецоперации

19 мая 2022, 23:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники Росгвардии из Кабардино-Балкарии, уволенные со службы после выхода из зоны спецоперации на Украине, заявили, что не нарушили условия контракта, так как командование не отдавало приказа продолжать боевые действия.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая иск с требованием признать незаконным увольнение с военной службы поступил в Нальчикский гарнизонный военный суд. Истцом выступает группа 115 бывших сотрудников Росгвардии, сообщил юрист Павел Чиков. Кроме них, аналогичные иски подали еще 24 человека. Росгвардейцы утверждают, что возвращение на место постоянной дислокации было согласовано с командованием, сообщил адвокат Алим Биттиров.

Сегодня состоялось подготовительное заседание по иску бывших росгвардейцев, которое прошло в закрытом режиме, передал корреспондент «Кавказского узла».

Уволенные сотрудники ведомства рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что виновными себя не признают. Они говорят, что им было предоставлено право выбора – остаться в зоне боевых действий или вернуться на место постоянной дислокации. Росгвардейцы выбрали второе и не считают, что нарушили условия контракта. В пункте временной дислокации росгвардейцам были выписаны командировочные удостоверения, а по возвращении в место постоянной дислокации их всех уволили приказом командира части, сообщили они.

Один из уволенных сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что проходил службу с 2008 года. Другой бывший росгвардеец сообщил, что только что поступил на службу и даже не успел подписать контракт, но все равно его уволили за нарушение условий контракта.

«От участия в специальной военной операции я не отказывался. 28 февраля командованием части личному составу было дано право выбора: продолжить участие в специальной военной операции или убыть в пункт временной дислокации. Причиной моего убытия послужило предоставление права выбора со стороны командира полка. В случае поступления приказа о продолжении ведения боевых действий, приказ мною был бы выполнен», – говорится в письменной объяснении одного из истцов, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Причиной моего решения об убытии стало тяжелое состояние здоровья моих родителей (справку прилагаю), так же являюсь отцом троих малолетних детей, единственным кормильцем. Свою вину не признаю, так как я исполнял возложенные на меня обязанности в ходе выполнения специальной боевой задачи. Никаких противоправных действия мной не совершалось. Было дано право выбора, и я сделал свой выбор», – написал другой бывший росгвардеец.

В приказе об увольнении одного из росгвардейцев, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что бойцы нарушили положения статьей 16, 17 и 18 Устава внутренней службы, Федеральный закон «О статусе военнослужащего» и ряд других нормативных актов. Нарушение выразилось в отказе продолжать участие в выполнении служебно-боевых задач, в связи с чем к ним было применено дисциплинарное взыскание – досрочное увольнение с воинской службы в связи с нарушением условий контракта, указано в документе. В приказе командира причиной увольнения указаны «низкие морально-деловые качества […] неспособность выполнять боевые задачи».

Рассмотрение иска 115 росгвардейцев назначено на 24 июня. В связи с большим количеством участников процесса заседание суда планируется провести в здании на улице Пятигорская в Нальчике.

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