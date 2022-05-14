Больничный коридор. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

14 мая 2022, 07:18

Последний ковидный госпиталь закрыт в Карачаево-Черкесии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Городская клиническая больница Черкесска вернулась к штатному режиму работы после закрытия в ней госпиталя для стационарного лечения пациентов с коронавирусом, который функционировал в Карачаево-Черкесии последним, сообщили в оперштабе.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта в Карачаево-Черкесии на фоне улучшения эпидемиологической ситуации были отменены QR-коды.

За сутки в Карачаево-Черкесии нет летальных исходов от коронавируса, а общее число смертей от COVID-19 составляет 984. За сутки подтверждены восемь тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 45 932, следует из информации, опубликованной 13 мая на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В городской клинической больнице Черкесска закрыт госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, после чего учреждение вернулось к штатному режиму работы, сообщил сотрудник пресс-службы оперштаба республики.

Он отметил, что это был последний госпиталь в республике для лечения пациентов с коронавирусом. "Госпиталь на базе больницы уже не работает, но здесь оборудовано изолированное отделение для больных с COVID-19, рассчитанное на 20 коек. В отделении предусмотрен отдельный вход, разработана изолированная маршрутизация больных, соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для функционирования ковидного отделения внутри больницы", – привел вечером 13 мая "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы.

Решение о закрытии госпиталя принято в связи со стабилизацией эпидситуации и уменьшением числа больных с коронавирусом, нуждающихся в лечении в стационаре, добавил он.

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Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Школьники Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отправлены на каникулы и удаленку", "Омикрон" на Северном Кавказе актуализировал вопрос об эффективности вакцинации", "Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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