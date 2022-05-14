Последний ковидный госпиталь закрыт в Карачаево-Черкесии

14 мая 2022, 07:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Городская клиническая больница Черкесска вернулась к штатному режиму работы после закрытия в ней госпиталя для стационарного лечения пациентов с коронавирусом, который функционировал в Карачаево-Черкесии последним, сообщили в оперштабе.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта в Карачаево-Черкесии на фоне улучшения эпидемиологической ситуации были отменены QR-коды.

За сутки в Карачаево-Черкесии нет летальных исходов от коронавируса, а общее число смертей от COVID-19 составляет 984. За сутки подтверждены восемь тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 45 932, следует из информации, опубликованной 13 мая на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В городской клинической больнице Черкесска закрыт госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, после чего учреждение вернулось к штатному режиму работы, сообщил сотрудник пресс-службы оперштаба республики.

Он отметил, что это был последний госпиталь в республике для лечения пациентов с коронавирусом. "Госпиталь на базе больницы уже не работает, но здесь оборудовано изолированное отделение для больных с COVID-19, рассчитанное на 20 коек. В отделении предусмотрен отдельный вход, разработана изолированная маршрутизация больных, соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для функционирования ковидного отделения внутри больницы", – привел вечером 13 мая "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы.

Решение о закрытии госпиталя принято в связи со стабилизацией эпидситуации и уменьшением числа больных с коронавирусом, нуждающихся в лечении в стационаре, добавил он.

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