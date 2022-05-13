Правозащитники потребовали остановить преследование Эйваза Яхьяоглу

13 мая 2022, 14:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представителям Совета Европы следует потребовать от властей Азербайджана прекратить преследование оппозиционеров и журналистов, заявил Институт свободы и безопасности репортеров, призвав освободить активиста и блогера Эйваза Яхьяоглу.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая в Ширване был арестован член Азербайджанской националистическо-демократической партии (АНДП), блогер Эйваз Яхьяоглу, обвиненный в неповиновении полиции. Яхьяоглу не признал себя виновным. Преследование блогера связано с его критикой в адрес местных властей, предположили однопартийцы.

На своем YouTube-канале "Şirvan Tv Eyvaz Eloğlu" Эйваз Яхьяоглу предавал огласке факты нарушения прав людей в Ширване, показывал "сюжеты о разбазировании государственного имущества, бесхозяйственности, безразличии чиновников к жалобам граждан", рассказал "Кавказскому узлу" председатель АНДП Галандар Мухтарлы. Блогеру несколько раз поступали требования прекратить критику властей, сообщил он.

ИСБР заявил о пытках Яхьяоглу

Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) потребовал освободить Эйваза Яхьяоглу, назвав сфабрикованным обвинение блогера в неподчинении полиции, сообщает сегодня агентство Turan.

Также ИСБР заявил, что Яхьяоглу после задержания подвергся пыткам. "Освещающий преимущественно чиновничий беспредел и предающий огласке нарушения социальных и гражданских прав граждан в сельских регионах блогер Эйваз Яхьяоглу подвергся пыткам в региональном отделении полиции. Очевидно, что его насильно заставили удалить все репортажи с принадлежавшего ему YouTube-канала «Şirvan Tv Eyvaz Eloğlu»", - цитирует заявление правозащитников агентство.

Арест Эйваза Яхьяоглу проведен "по классической методологии политического преследования неугодного властям критика", считает исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов. "Совсем недавно 21 апреля 2022 года известного блогера и активиста Бахтияра Гаджиева, похищенного группой лиц в масках, которые наверняка были азербайджанскими силовиками, под пытками и унижениями заставили удалить критические материалы о произволе творящемся в МВД Азербайджана. Шокирующее убийство журналиста Аваза Шихмамедова (творческий псевдоним Аваза Хафизли) совершенное 2 месяца назад , недавнее вопиющее вооруженное нападение на журналистку Айтен Мамедову, заметно участившиеся угрозы чиновников журналистам расследователям, недавние факты насилия против находящихся в тюрьмах журналистов Полада Асланова и Эльчина Мамеда, жестокие нападения на блогеров, проживающих в политическом изгнании в ряде европейских стран, говорят о том, что власти Азербайджана затеяли новую кампанию расправы со своими критиками, которая наверняка продолжится и ужесточится в ближайшее время", - приводятся слова Гусейнова в заявлении, опубликованном на сайте ИСБР на азербайджанском, английском и русском языках.

Правозащитники призвали представителей Совета Европы повлиять на власти страны

Правозащитники призвали генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович и представителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы "осудить власти за новую волну репрессий и потребовать от них освобождения всех журналистов и прекращения безнаказанности за преступления против публичных критиков".

"ИСБР также призывает власти Азербайджана в рамках обязательств страны как члена Совета Европы соблюдать и исполнять все положения Европейской Конвенции по правам человека, в том числе полностью и безукоризненно обеспечить в стране свободу информации, свободы прессы и свободы выражения. ИСБР призывает власти Азербайджана немедленно освободить из тюрем журналистов Полада Асланова, Афгана Садыгова, Бахруза Алиева, блогеров Аслана Гурбанова, Эльвина Исаева и Максуда Махмудова, а также оппозиционного общественного деятеля Али Алиева, осужденного по диффамационным обвинениям за его интервью проживающей в политическом изгнании независимой журналистке Севиндж Османгызы", - говорится в заявлении.

Кроме того, правозащитники призвали власти Азербайджана "полностью декриминализовать диффамацию, покончить с политически мотивированным незаконным уголовным преследованием критиков и полностью прекратить практику угроз журналистам, гарантировав им безопасную среду для продолжения своей профессиональной деятельности", отмечается в публикации.

Отметим, арест оппозиционного блогера произошел на фоне широкого резонанса, вызванного нападением вооруженного ножом мужчины на журналиста-фрилансера Айтен Мамедову в подъезде ее дома. Мамедова связала нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка. Азербайджанские правозащитники и активисты призвали власти Азербайджана найти и наказать виновных, 10 мая с аналогичным требованием выступил ряд международных правозащитных организаций.

Нападение на Айтен Мамедову является "отвратительным актом запугивания", заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро и призвала к быстрому расследованию инцидента. С призывом найти и наказать виновных в нападении на журналистку выступили также Комитет защиты журналистов и Госдепартамент США, а сама Мамедова выразила недовольство ходом следствия.

Ранее, конце апреля, Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы распространила доклад, согласно которому в Азербайджане усилились угрозы свободе СМИ. Также 38 депутатов ПАСЕ выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и непрекращающимися угрозами в отношении журналистов, блогеров и правозащитников и предложили принять по этому поводу резолюцию ПАСЕ.

Во Всемирный день свободы прессы, который отмечался 3 мая, ИСБР провел конференцию, посвященную положению медиа в Азербайджане. В обсуждении приняли участие журналисты, общественные активисты и эксперты в области медиа. Независимые журналисты и блогеры, изобличающие коррупцию, подвергаются давлению и преследованиям в Азербайджане, заявили участники конференции.

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