Азербайджанский блогер Эйваз Яхьяоглу арестован на 28 суток

11 мая 2022, 14:56

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В Ширване за неповиновение полиции арестован член Азербайджанской националистическо-демократической партии (АНДП), блогер Эйваз Яхьяоглу. В партии считают, что его преследование связано с критикой местных властей.

Яхьяоглу был задержан 9 мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель АНДП Галандар Мухтарлы. "Эйваза Яхьяоглу вызвали из дома в Ширване в местную полицию. На следующий день Ширванский городской суд приговорил его к 28 суткам административного ареста, признав виновным в неподчинении законным требованиям полиции (статья 535.1 КоАП Азербайджана). Это очевидно ложное обвинение. Потому что человек по первому вызову явился в полицию, о каком неподчинении может идти речь?" - сказал Мухтарлы.

В АНДП убеждены, что активиста преследуют за публикации на YouTube-канале "Şirvan Tv Eyvaz Eloğlu". "Он предавал огласке факты нарушения прав граждан в Ширване. Он показывал сюжеты о разбазировании государственного имущества, бесхозяйственности, безразличии чиновников к жалобам граждан. Один из последних сюжетов к примеру, был посвящен к опустошению рыборазводного завода в Ширване. Также он показывал сюжет о том, как в заброшенном состоянии оказался местный стадион. Его несколько раз предупреждали прекратить критику. И вот в итоге арестовали", - сказал Мухтарлы.

Он обратил внимание на то, что Яхьяоглу является ветераном первой Карабахской войны 1992-94 годов. "Он уважаемый человек, ветеран войны. Мы собирались провести городскую конференцию партии в Ширване, на котором планировалось избрать его председателем местной организации. Эйваз Яхьяоглу - человек с активной гражданской позицией. Ничего противозаконного он не совершал. В своих репортажах он ссылался на заявление президента Ильхама Алиева, которые призывал граждан предавать огласке незаконные действия, свидетелями которых они становятся", - сказал Мухтарлы.

Он выразил опасения, что против Яхьяоглу могут сфабриковать и уголовное дело. "Мы требуем его освобождения", - сказал глава партии.

Адвокат по назначению Яхьяоглу Руслан Мирзоев отметил, что его подзащитный не признал себя виновным. "Согласно протоколу о задержании Эйваза Яхяьоглу он пришел к зданию городского отдела полиции и стал выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников этого органа. Когда же полицейские призвали его к порядку, он не подчинился. Однако Эйваз Яхьяоглу отверг эти утверждения. Он сказал, что прибыл по первому вызову и никого не оскорблял. Он заявил, что обвинение сфабриковано", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Обвинение в неповиновении правоохранительным органам часто используется в отношении представителей оппозиции и активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" координатор Группы практикующих юристов Самед Рагимли. "Это одно из стандартных "правонарушений", используемых полицией против активистов. Для полиции это очень "удобная статья", поскольку сами же полицейские, как правило, являются свидетелями в таких делах", - подчеркнул он.

Адвокат затруднился сказать, будет ли обжаловано решение суда. "Я не получал еще поручений от семьи и самого арестованного. Да, еще решение суда также еще мне не выдали на руки. Сам Яхяьоглу также может написать апелляционную жалобу", - сказал Мирзоев.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что в Азербайджане существует практика преследования местными властями в регионах блогеров и журналистов за критические публикации. "Год назад были арестованы журналист Эльчин Гасанзаде и Ибрагим Тюркской. В прошлом по надуманным обвинениям из-за критики местных властей были арестованы журналисты Ализамин Салаев, Эльчин Исмаиллы, Афган Садыгов, Зия Асадли. Местные власти в регионах хотят скрыть свои незаконные действия от центрального правительства и потому преследуют своих критиков и заодно и запугать других, чтобы подавить гражданскую активность", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители пресс-службы МВД оказались не доступны для комментариев. В Ширванском городском суде подтвердили информацию об аресте Яхьяоглу.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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