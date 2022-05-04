Азербайджанские активисты потребовали прекратить давление на медиа

04 мая 2022, 22:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Независимые журналисты и блогеры, изобличающие коррупцию, подвергаются давлению и преследованиям в Азербайджане, заявили участники конференции, посвященной положению медиа в стране. Институт свободы и безопасности репортеров призвал власти Азербайджана прекратить репрессии, освободить из тюрем журналистов и блогеров и начать реформы законодательства для обеспечения свободы СМИ.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы распространила доклад, согласно которому в Азербайджане усилились угрозы свободе СМИ. Также 38 депутатов ПАСЕ выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и непрекращающимися угрозами в отношении журналистов, блогеров и правозащитников и предложили принять по этому поводу резолюцию ПАСЕ. К 3 мая международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (РБГ) обнародовала на своем сайте очередной Всемирный индекс свободы прессы-2022, где дала оценку ситуации с положением медиа в 180 государствах мира. Несмотря на перемещение со 167-го на 154-е место Азербайджан остается в числе стран с несвободной прессой, сочла РБГ. Относительное улучшение позиции Азербайджана не является показателем улучшения свободы прессы в стране, указали эксперты.

Во Всемирный день свободы прессы, который отмечался 3 мая, Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) провел конференцию, посвященную положению медиа в Азербайджане. В обсуждении, которое транслировалось в прямом эфире на Youtube-канале OBYEKTIV.tv, насчитывающем 129 тысяч подписчиков, приняли участие журналисты, общественные активисты и эксперты в области медиа.

Общество без свободной прессы не может быть свободным, заявил в своем выступлении член оппозиционного Национального совета демократических сил, в прошлом журналист, бывший "узник совести" Тофиг Ягублу, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". "Без свободной прессы, являющейся важным инструментом общественного контроля, власть чувствует и творит вседозволенность, попирая права масс, обрекая их на жалкое существование", - сказал он.

Журналист Чингиз Султансой, проживающий за рубежом, отметил, что основной проблемой Азербайджана является "низкое качество образования" и "пассивность общества". "Власть, пользуясь индифферентностью населения, наращивает давление на прессу и общество", - указал он.

Однако, на его взгляд, события на Украине могут привести к новой волне демократизации в мире, что создаст шансы на перемены и в Азербайджане, считает Султансой. "Мы, журналисты и активисты, должны быть готовы к этому", - сказал он.

Вынужденно эмигрировавший из Азербайджана в Грузию правозащитник Автандил Мамедов отметил, что в последние годы давление на журналистов за пределами страны увеличилось, "участились случаи физических атак, использования таких структур как Интерпол для принудительной экстрадиции в Азербайджан".

Журналист-расследователь и блогер Мехман Гусейнов считает, что в Азербайджане ситуация со свободой слова дошла до критического состояния. "В последние месяцы поступают угрозы в адрес сотрудников нашего антикоррупционного расследовательского проекта Sancaq. От нас требуют прекратить антикоррупционные расследования, намекая на последствия, если мы этого не сделаем", - рассказал он.

Писатель и активист Илькин Рустамзаде выразил обеспокоенность "низкокачественной пропагандой в социальных сетях", которая серьезно вредит становлению и развитию критического мышления у молодого поколения. "В этом смысле серьезную проблему создает социальная сеть TikTok, где в основном размещаются низкокачественные, бессмысленные материалы", - отметил он.

Власть продолжает систематическую деятельность по искоренению свободы прессы, заявил директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Самой серьезной угрозой, по его мнению, следует считать принятый в конце 2021 года новый репрессивный закон о медиа.

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

"Власти своими действиями показывают, что не заинтересованы в создании нормальной атмосферы сотрудничества с обществом. Международные организации также избегают сотрудничества с независимыми СМИ и журналистскими организациями и в большинстве случаев являются соучастниками имитации реформирования информационного общества в Азербайджане. Они проводят проекты в рамках заранее очерченных властями Азербайджана границ", - сказал Алиев.

Глава азербайджанской "Партии демократии и благоденствия", ученый-экономист Губад Ибадоглу подчеркнул, что "в стране власть имеет практически полную монополию над информацией". "Это отрицательно действует на свободную прессу и способствует коррупционному произволу власть имущих. Отсутствие независимой судебной системы также существенно ограничивает свободу информации и прессы. Уменьшение числа свободных СМИ и независимых журналистов из года в год приводит к процветанию и развитию коррупции", - отметил он.

На его взгляд, международные организации не должны занимать созерцательную позицию в отношении фактов давления на журналистов и коррупции в Азербайджане. "Те, кто попирают права человека, бесконтрольно распоряжаются ресурсами страны, должны знать о последствиях, которые будут их ожидать, если они не прекратят эти незаконные действия", - заявил Ибадоглу.

Проживающая в США журналист Севиндж Османгызы отметила, что азербайджанский закон о медиа, который в целом по своей сути направлен на подавление свободы СМИ, остается вне международного внимания.

Директор ИСБР Эмин Гусейнов заявил, что "в корне проблем, поднятых выступающими, стоит отсутствие эффективного государственного управления". "Очевидно, что главным источником проблем страны является коррупция и клептократия. Путем уничтожения свободной прессы, независимых НПО и демократических институтов власть имущие пытаются скрыть свое незаконное обогащение [...] Независимые СМИ и журналисты расследователи, изобличающие коррупцию, станут главной мишенью властей Азербайджана в ближайшие месяцы и годы", - сказал он.

Гусейнов предложил провести следующие общественные обсуждения на эту тему 22 июля, в День национальной прессы Азербайджана.

ИСБР призвал власти освободить осужденных за свободу слова

По случаю Всемирного дня свободы прессы ИСБР выступил с заявлением, в котором призвал власти Азербайджана немедленно освободить из тюрем всех журналистов, блогеров и политических активистов, незаконно осужденных за свободу слова.

"ИСБР особенно обеспокоен состоянием здоровья журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда, начавшего в тюрьме бессрочную акцию голодовки, которую он приурочил ко Всемирному дню свободы прессы [...] журналист-правозащитник требует прекращения репрессий против инакомыслия в Азербайджане и своего немедленного оправдания и освобождения", - говорится в распространенном сегодня заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

ИСБР также выразил тревогу за судьбу находящихся в тюрьмах журналистов Полада Асланова, Афгана Садыгова, Бахруза Алиева, блогеров Аслана Гурбанова, Эльвина Исаева и Максуда Махмудова, "некоторым из которых на протяжении многих месяцев отказывают в получении квалифицированной юридической защиты, применяются пытки и другие формы физического и морального давления".

Кроме того, ИСБР обратил внимание на приговор оппозиционному деятелю, критику власти Али Алиеву по диффамационным обвинениям за интервью, данное независимому онлайн-телевидению OsmanqiziTV.

"В феврале произошло убийство известного репортера и ЛГБТ активиста Аваза Шихмамедова, известного под творческим псевдонимом Аваз Хафизли, который неоднократно обращался к правоохранительным органам Азербайджана с просьбой защитить его жизнь от поступающих угроз. В марте несколько известных журналистов-расследователей получили угрозы от высокопоставленных чиновников с требованием прекратить антикоррупционные расследования. В конце апреля [...] был похищен бывший узник совести, ярый критик властей, блогер активист Бахтияр Гаджиев. Последнего в течение нескольких часов подвергали пыткам и нечеловеческому обращению, заставив силой удалить критические публикации о госчиновниках. Гаджиева предупредили, что в случае продолжения своей публичной критики чиновников в следующий раз его изнасилуют, а потом убьют", - рассказал Гусейнов.

Все это привело к тому, что некоторые известные журналисты решили полностью свернуть свои антикоррупционные расследования, а большинство журналистов и блогеров, находящихся в стране, вынуждены заниматься серьезной самоцензурой, говорится в заявлении ИСБР.

Вместе с тем ИСБР приветствовал инициированное 38 членами Парламентской ассамблеи Совета Европы предложение о принятии резолюции об угрозах журналистов в Азербайджане и счел необходимым усилить международный мониторинг нарушений свободы выражения в Азербайджане.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и угрозами в адрес журналистов. Ассамблея должна призвать правительство Азербайджана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и гарантировать безопасность журналистам и правозащитникам, заявили 38 депутатов ПАСЕ.

ИСБР призвал "международное сообщество, в том числе руководителей уполномоченных структур ООН, Совета Европы, ОБСЕ и Евросоюза, осудить власти за новую волну репрессий против инакомыслия и свободы прессы и потребовать от политического руководства Азербайджана исполнения международных обязательств страны в обеспечении фундаментальных прав человека".

"Международное сообщество не должно оставаться безучастным к фактам преследования журналистов, что является угрозой свободе слова и печати, которые являются фундаментальными ценностями современной демократии. В то время как прогрессивное человечество консолидировалось в защиту свободы и демократии на Украине, недопустимо обходить вниманием другие места на планете, где свободы в опасности. Напротив, новая демократическая волна должна стать решающей против авторитаризма в мире", - считает глава ИСБР.

Также организация призвала власти Азербайджана расследовать все преступления против журналистов и гарантировать им безопасность для беспрепятственного продолжения профессиональной деятельности. "Мы также настаиваем на отмене принятого в конце прошлого (2021) года нового репрессивного закона о СМИ и требуем незамедлительно реформировать законодательство с целью обеспечения свободы СМИ и свободы информации, повышения прозрачности, также подотчетности государственных структур", - заключил Гусейнов.

Напомним, ранее депутат от правящей партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "Ики сахил" ("Два берега") Вугар Рагимзаде заявил, что "современный независимый Азербайджан занимает одну из лидирующих позиций в СНГ по уровню развития свободы слова и печати". "Азербайджан входит в число стран, где интернет свободный. Восемьдесят пять процентов населения страны являются пользователями Интернета", - сказал он.

Вместе с тем, полагает Рагимзаде, "у азербайджанского государства и общества также есть ожидания от прессы". "Эти ожидания состоят в том, чтобы защищать национальную информационную безопасность, всегда ставить интересы государства и народа на первое место, соблюдать профессиональную этику и основывать СМИ на основных принципах журналистики, таких как объективность и беспристрастность", - сказал он.

Механизмы, направленные на реализацию этих ожиданий, отражены в новом законе о медиа в более совершенной форме, продолжил он.

На его взгляд, новый закон о медиа "обеспечит здоровье информационной среды, укрепление информационных ресурсов, повышение статуса журналистов, улучшение их имиджа и укрепление репутации".

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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