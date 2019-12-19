Адвокат пожаловался на недопуск к блогеру Исаеву в Азербайджане

19 декабря 2019, 00:11

Депортированный из Украины в Азербайджан петербургский блогер Эльвин Исаев обвиняется в антигосударственных призывах "к массовым беспорядкам". Адвокат, привлеченный его родственниками, заявил, что следственный орган затягивает с его допуском к подзащитному, и поставил под сомнение объективность следствия.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря петербургский блогер Эльвин Исаев был задержан на Украине "за нарушение требований миграционного законодательства" и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО. Решение об аресте связано с тем, что Насиминский районный суд Баку 22 августа постановил арестовать Исаева по уголовному делу. Поспешность и непрозрачность депортации заставляют усомниться в ее правомерности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники. В Харьковской правозащитной группе и адвокаты сети "Миграция и право", занимавшиеся делом Исаева, считают, что власти России добивались ускоренного выдворения блогера, а необычная процедура депортации в Баку может свидетельствовать о причастности спецслужб.

18 декабря генеральная прокуратура Азербайджана распространила сообщение по делу Исаева. "12 декабря 2019 года гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу за нарушение требований миграционного законодательства Украины был депортирован в Азербайджан. По решению Насиминского районного суда Баку от 22 августа об избрании в отношении Исаева меры пресечения в виде ареста, 14 декабря он был заключен в СИЗО №1 Пенитенциарной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Исаев находится под арестом в рамках уголовного дела, начатого 15 августа в Следственном управлении по тяжких преступлениям Генеральной прокуратуры. Он обвиняется в "публичных призывах против государства" и к "массовым беспорядкам", проинформировала Генпрокуратура.

"С участием адвоката адвокатского бюро №12 города Баку Гюлары Ильясовой ему было предъявлено обвинение. Он был допрошен с разъяснением ему сути обвинения, прав и обязанностей обвиняемого. Необходимые оперативно-следственные мероприятия по проведению полного, всестороннего и объективного следствия, установлению всех фигурантов по данному преступлению продолжаются. Условия содержания и самочувствие блогера нормальные", - сказано в пресс-релизе ведомства.

Адвокат Гюлара Ильясова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что Исаев "признает себя виновным" и "не жалуется на условия содержания и обращение с ним".

Однако привлеченный родственниками Исаева адвокат Вугар Хасаев сказал, что пока не смог увидеться с подзащитным, несмотря на то, что договор заключил 16 декабря.

"В тот же день я позвонил следователю и сообщил, что заключил договор о защите Эльвина Исаева. Ордер и договор я сначала хотел представить в Следственное управление по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры, но документы у меня не приняли. Мне заявили, что ордер должен быть им прислан посредством генеральной прокуратуры. 17 декабря в 10.00 (09.00 мск) я представил ордер в генеральную прокуратуру. Мне сказали, что в тот же день в 11.00 ордер будет направлен в Следственное управление по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры. В 14.30 я позвонил в управление, и мне сказали, что ордер уже поступил. Позже позвонил следователь и сообщил, что 18 декабря с утра представит меня в Бакинском СИЗО-1 Исаеву. Но сегодня следователь сказал, что ордер ему лично еще не поступил", - рассказал Хасаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, к 14.00 (13.00 по мск) 18 декабря он не смог встретиться с подзащитным. "Поэтому я позвонил сегодня на "горячие линии" Генпрокуратуры и аппарата омбудсмена. Почему-то меня не допускают к моему подзащитному. Это нарушение как моих прав, так и прав моего подзащитного. Это уже ставит под сомнение объективность следствия", - заявил Хасаев.

Он отметил, что, судя по содержанию пресс-релиза Генпрокуратуры, Исаеву предъявлены обвинения по ст. 220 и 281.2 УК Азербайджана, по которым ему может грозить длительное заключение.

Статьи 220 и 220.2 УК Азербайджана (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, статья 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) - на срок до восьми лет.

В пресс-службе Генпрокуратуры отказались от комментариев, отметив, что предоставили всю информацию в распространенном сообщении.

Эксперт в области права медиа, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли сказал, что выступления в социальных сетях могут подпадать под действия статей, предусматривающих наказание за "публичные призывы против государства" и к "массовым беспорядкам".

"Интернет отнесен, согласно законодательству Азербайджана, к СМИ, и выступления в социальных сетях считаются публичными и подпадают под действие Уголовного кодекса. Однако, чтобы квалифицировать выступления как деяния уголовного характера, должны быть веские основания. При этом, для применения указанной статьи важное значение имеет лицо, выступающее с призывами, - насколько его слово весомо в общество. Одно дело когда призыв совершают известные в обществе люди, политики, другое - малоизвестный человек. Также важно, имели ли призывы какие-либо последствия. В противном случае, высказывания, интерпретируемые как призывы, могут подпадать под свободу выражения", - заявил Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Мамедли напомнил, что в решении ЕСПЧ "Фатуллаев против Азербайджана" Страсбургский суд особо отметил, что "не каждый призыв может быть криминализирован, и в подобных ситуациях надо исходить из рамок свободы выражения".

Фатуллаев 20 апреля 2007 года был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в клевете. Позднее его обвинили в угрозе терроризмом, разжигании межнациональной розни и уклонении от уплаты налогов. В общей сложности журналист должен был провести за решеткой 8,5 года. Однако ЕСПЧ признал преследование Фатуллаева неправомерным и потребовал его освобождения и выплаты ему материальной компенсации. 26 мая он был помилован указом президента Ильхама Алиева и вышел на свободу.

Юрист Института прав медиа Халид Агалиев также подчеркнул, что "антигосударственные призывы" и "призывы к беспорядкам" не должны толковаться произвольно.

"Сейчас в Интернете любой человек может совершить призыв к противоправным действиям. Однако, для привлечения к его ответственности, надо установить насколько он располагал потенциалом, ресурсами для осуществления заявленной цели. Одно дело - призыв совершают известные лица, способные повлиять на массовые умонастроения и вызывать конкретные действия, а другое - обычные люди, заявления которых не вызывает какой-либо реакции даже у небольшой группы лиц", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

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