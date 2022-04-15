Ростовские депутаты разработали нормы захоронений погибших на Украине военнослужащих

15 апреля 2022, 11:28

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Проект специального положения о захоронениях военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на Украине, опубликовала дума Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", первым о погибшем на Украине военном, Нурмагомеде Гаджимагомедове, сообщил 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов. Согласно собственных подсчетов "Кавказского узла", основанных на официально подтвержденных данных, с начала спецоперации на Украине местные власти заявляли о гибели как минимум семи уроженцев Ростовской области. Истинные масштабы потерь при спецоперации на Украине невозможно оценить до ее окончания, считает главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко, комментируя информацию местных властей о погибших уроженцах Юга России.

Согласно проекта, регламентируются размеры участка для погребения и место погребения. «Для захоронения тела в гробу (тела без гроба) военнослужащего, погибшего при проведении военной операции Российской Федерации на Украине, на территории сектора Мужества Аллеи Героев на Северном городском кладбище или на территории квартала Мужества муниципального кладбища города Ростова-на-Дону «Ростовское» фактический размер участка для погребения умершего не должен превышать размер 2,30 м х 1,50 м, без установки ограды, высота намогильного сооружения не должна превышать 1,20 м.» - говорится в проекте документа на сайте гордумы. Дата публикации проекта на сайте и его обсуждения не указана. Сообщение о предполагаемых изменениях появилось 14 апреля на городском портале 161.RU.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля.

О появлении 11 свежих могил одиннадцати мужчин на Аллее Героев Северного кладбища — участке городского некрополя, зарезервированном для похорон с особыми почестями, сообщал 13 апреля ростовский новостной портал 161.RU. Десять человек на портретах облачены в военную форму, на четырех надгробных крестах - голубые береты. Среди погибших есть офицеры – полковник, майор и капитан. На могилах венки от Законодательного собрания Ростовской области, правительства, администрации города, родных, близких и сослуживцев. В пресс-службе Южного военного округа Вооруженных сил России не стали отвечать изданию, сколько ростовчан погибло за время спецоперации, отметив, что погибших «хоронили со всеми почестями, были все друзья и близкие, оркестр и почетный караул, представители командования и администрации области».

На Аллее Героев предоставляют участки для захоронения героев Советского Союза и России, героев Социалистического труда и героев труда Российской Федерации, говорится на ростовском сайте «Службы городских кладбищ».

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