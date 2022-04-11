11 апреля 2022, 09:50

Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшей при взрыве в Баку гражданки Сенегала

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гражданка Сенегала, работавшая танцовщицей в ночном клубе Баку, где произошел взрыв газа, находится в частной клинике, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", взрыв газа в ночном клубе LocationBaku произошел в ночь на 3 апреля. При взрыве погибла 43-летняя сотрудница клуба Майя Ахундова,  пострадали 37 человек, в том числе два иностранца из Италии и Сенегала. После этого в больницах скончались еще трое пострадавших. Таким образом, число погибших выросло до четырех

Состояние гражданки Сенегала, которая получила контузию легких и ожоги третьей степени во время взрыва в ночном клубе в Баку, оценивается как тяжелое, сообщило объединение по управлению медицинскими территориями Азербайджана. Она проходит лечении в одном из частных медицинских учреждений. В ведомстве сообщили, что никто из пострадавших при взрыве не проходит лечение в учреждениях, подведомственных объединению. "Пострадавшие по настоянию родственников несколько дней назад были переведены в частные медицинские учреждения", - процитировало сообщение ведомства Report.

Пострадавшая при взрыве в ночном клубе гражданка Сенегала по имени Самеера работала в ночном клубе танцовщицей, также она  работала моделью, снялась в одном из клипов., сообщило издание 1news.az.

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Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве газа во Владикавказе", "Следком назвал утечку газа причиной взрыва в Каспийске", "Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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