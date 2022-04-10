Число погибших от взрыва в бакинском ночном клубе выросло до четырех

10 апреля 2022, 13:01

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Айхан Фатуллазаде, пострадавший при взрыве в ночном клубе в Баку, умер в больнице, и число погибших достигло четырех.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля стало известно, что в больнице умер Гюльбала Абдуллаев, один из пострадавших при взрыве в ночном клубе. Таким образом, число погибших выросло до трех.

Взрыв газа в ночном клубе LocationBaku произошел в ночь на 3 апреля. При взрыве погибла 43-летняя сотрудница клуба Майя Ахундова, 6 апреля стало известно о смерти еще одного пострадавшего. Всего при взрыве пострадали 37 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении норм пожарной безопасности и халатности, арестованы три человека.

В больнице скончался один из пострадавших, работавший официантом в ​​клубе LocationBaku, и число погибших в результате взрыва возросло, таким образом, до четырех, сообщает сегодня Report.

По данным врачей, Айхан Фатуллазаде 2001 года рождения, находился в критическом состоянии и умер сегодня днем в частной клинике. В Генпрокуратуре подтвердили эту информацию, информирует АПА.

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