06 апреля 2022, 23:42
Взрыв газа в бакинском ночном клубе привлек внимание к коррупции в энергосфере
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Число погибших при взрыве газа в бакинском ночном клубе увеличилось до двух, по уголовному делу арестованы три человека. К трагедии привело отсутствие в клубе безопасного газопровода, это повод обратить внимание на коррупцию в газораспределительной сфере, предположили местные юристы и активисты.
Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва газа в ночном клубе в Баку погибла 43-летняя сотрудница клуба Майя Ахундова, общее число пострадавших составило 37, четверо из которых находились в крайне тяжелом состоянии. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении норм пожарной безопасности и халатности.
Взрыв в ночном клубе LocationBaku произошел в ночь на 3 апреля. В результате взрыва были повреждены также 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых помещения. Клуб не был официальным потребителем газа и не обращался за подключением к системе газоснабжения, но при осмотре места происшествия были найдены три присоединенных к приборам газовых баллона, сообщил ранее "Кавказскому узлу" сотрудник "Азеригаз".
Число погибших при взрыве увеличилось до двух
6 апреля в больнице скончалась пострадавшая при пожаре Фергана Эйнуллаева 1999 года рождения, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП). В ведомстве подчеркнули, что она была одной из тяжелораненых пациентов - поступила в реанимационное отделение с ожоговыми травмами третьей степени, у нее были ожоги 60-62 процентов тела.
В ОУТМП также отметили, что в настоящее время в медицинских учреждениях продолжают оставаться на лечении 12 человек. При этом девять из них находятся в подведомственных ОУТМП медицинских учреждениях, в том числе четверо - в отделениях реанимации. Состояние одного из помещенных в реанимацию остается критическим.
Еще трое пострадавших забрали в частные клиники их близкие. Состояние двух из них оценивается как критическое, подчеркнули в ОУТМП.
По делу о взрыве арестованы три человека
По делу о взрыве и пожаре в ночном клубе арестованы три человека, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе генеральной прокуратуры.
«В ходе следствия было установлено, что причиной взрыва, повлекшего пожар, стало незаконное использование и неправильная эксплуатация на кухне указанного объекта газового баллона», - сказал представитель генпрокуратуры.
В связи с этим к ответственности привлечены и задержаны администратор ООО «Merser food» (фирма-арендатор помещения клуба) Расул Расулов, учредитель - менеджер клуба Орхан Сафаров и инспектор 2-го территориального управления Государственной противопожарной службы МЧС Руслан Мамедов, отметил представитель генпрокуратуры.
Расулову предъявлено обвинение по статье 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель человека и получение пострадавшими тяжелых увечий) УК Азербайджана. Сафаров и Мамедов обвиняются по статье 314.2 УК "Халатность – неосторожность, ставшая причиной гибели человека и получение тяжелых увечий пострадавшими"). Последний был ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности по территории, где располагался ночной бар.
В отношении всех троих решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.
После взрыва в клубе в Баку проводятся проверки в местах общественного питания с участием представителей бакинской администрации и ПО "Азеригаз", сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Исполнительной власти города. Проверяются кухни и другие помещения, состояние газовых баллонов и других отопительных приборов, электросетей, вентиляционных и других систем.
В некоторых объектах, расположенных в подвалах и на первых этажах жилых домов, обнаружены газовые баллоны, а также проведенные с помощью шлангов из резины и других материалов газовые линии. После подведения итогов мониторинга планируется организация семинаров для предпринимателей.
Азербайджанская общественность связала инцидент в клубе с коррупцией
В азербайджанском обществе возмущены использованием газовых баллонов в газифицированной стране (Азербайджан - один из поставщиков природного газа в Европу), а в социальных сетях пишут, что, если бы не было коррупции в газораспределительной сфере в Азербайджане, владелец ночного клуба пользовался бы безопасным газопроводом.
Так, адвокат Эльчин Садыхов разместил на странице в соцсети свою версию причины трагического происшествия. Он считает, что в деле выдачи технических условий и установки газоснабжения есть большая коррупция. Основной причиной взрыва в клубе Садыхов назвал коррупцию. «У бизнесменов вымогают крупные взятки, поэтому владельцы предпочитают использовать сжиженный газ из баллонов», - пишет Садыханов.
С ним согласны и другие пользователи соцсети. Так, в обсуждениях под статусом Садыханова Шахин Муса оглу пишет, что такая же коррупция существует в системе обеспечения коммерческих объектов электричеством. А Руфет Бекиров сообщает о том, что с него за газификацию коммерческого объекта потребовали взятку в размере 300 тысяч манат (176 471 долларов США). Как признается Бекиров, ему пришлось отказаться от газопровода и обеспечивать объект дешевым газом из баллона.
Представитель ПО "Азеригаз" Эльданиз Велиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что с целью защиты от подобны произошедшему в клубе LocationBaku происшествий закон "О газификации" не допускает прокладку газовых коммуникаций в подвальные объекты и действующие на первых этажах жилого дома. В таких объектах могут применяться только системы отопления типа котельной, но она должна действовать снаружи. Газовые линии внутри объекта запрещены.
Таким образом, ПО "Азеригаз" снял с себя ответственность за взрыв, так как не обслуживает, и, соответственно, не проверяет использование газа в ночном клубе LocationBaku. "ПО "Азеригаз" несет ответственность за линию до счетчика. Механизм контроля за линией после счетчика у нас отсутствует. Обсуждаются дополнения и изменения в закон "О газификации", - добавил глава пресс-службы. При этом в клубе LocationBaku газового счетчика не было.
Ответственных за взрыв в клубе может быть больше
Юрист Намизад Сафаров не согласен с тем, что круг подозреваемых сужен до руководителей ночного клуба и контролера из МЧС. На распространенном после взрыва видеоролике, снятом за несколько минут до происшествия, видно, что посетители и персонал находятся там без медицинских масок, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".
«А это запрещено правилами при коронавирусной пандемии в части нахождения людей в закрытых пространствах. Контроль за соблюдением этих правил возложен на МВД, которое нередко демонстрирует в СМИ фотокадры, изобличающие нарушителей правил посещения ресторанов. Почему полиция не мешала нахождению более 30 человек без масок в замкнутом пространстве? Если бы полиция контролировала объекты в Сабаильском районе Баку (там где был взрыв), жертв было бы меньше», - считает юрист.
Сафаров разместил в сети открытое письмо министру внутренних дел Азербайджана Вилаяту Эйвазову, напомнив ему о том, что за несколько дней до взрыва в ночном клубе полиция запретила проведение поминок в специально построенном для таких публичных мероприятий помещении.
"Почему, в таком случае, допускается ночное веселье ночью в подвале жилого дома? Жильцы этого дома обращались с жалобами на ночной громкий шум из подвала, но полиция не реагировала", - заявил юрист. "В центре города действуют сотни аналогичных объектов. Почему правила пандемии не распространяются на владельцев этих заведений?" – спрашивает Сафаров министра.
Также считает депутат Милли Меджлиса Этибар Алиев, заявивший корреспонденту "Кавказского узла" о недопустимости нахождения ночных увеселительных заведений в жилых домах. Он привел известный ему пример открытия подвального ночного клуба иностранцем в Баку.
"Жители дома выражают недовольство, целый год они рассылают жалобы в различные инстанции, но результата нет. Взрыв произошел в подвале клуба, занимавшего первый этаж двухэтажного жилого дома. Представьте, сколько человек еженощно не могли там заснуть, а теперь лишились принадлежащей им недвижимости", - сказал депутат.
В сетевых обсуждениях блогер Орхан Рзаев распространил коррупцию в сфере коммунальных услуг для коммерческих объектов на все в Азербайджане, написав, что катастрофа может случиться в любой день.
"Попробуйте сесть в городе и продавать семечки, как тут же над головой появится полиция. А в центре Баку, в месте скопления людей, используется жидкий пропановый газ, и ничего? Это значит - никто у нас не защищен от подобных взрывов", - указал Рзаев.
Имеются также системные причины происшествия, вызванные несогласованностью, иногда противоречиями на уровне отношений между министерствами, считает глава «Азербайджанского интернет-форума» Осман Гюндуз.
Он напомнил о совещании при президенте Азербайджана 3 июля 2018 года, когда министр чрезвычайных событий Кямаляддин Гейдаров докладывал о направлении его ведомством предупреждений к ПО "Азерэнержи", не выполняющем правила безопасности при эксплуатации и строительстве электрических коммуникаций.
«А после пожара в торговом центре "Диглас" в Баку (при пожаре в ТЦ "Диглас" 26 марта 2019 года пять человек отравились дымом, травмировал руку пожарный, а сотни предпринимателей лишились своего товара – прим. «Кавказского узла») тот же Гейдаров обвинял руководство Низаминского района столицы и дирекцию торгового центра в невыполнении правил безопасности при эксплуатации оборудования. Но, как показывает факт ареста сотрудника МЧС, в ведомстве самого Кямаляддина Гейдарова не все работает отлично», - заявил Гюндуз корреспонденту "Кавказского узла".
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: Кямал Али, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"