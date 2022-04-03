Последствия взрыва в Баку. Скриншот видео пресс-службы МЧС Азербайджана.https://www.youtube.com/watch?v=yBCdGz1qlnc

03 апреля 2022, 11:04

Количество пострадавших в ночном клубе Баку возросло до 37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате взрыва газа в ночном клубе в Баку пострадало 37 человек, в том числе два иностранца, состояние четверых человек крайне тяжелое. Расследование дела ведется по статьям о нарушении норм пожарной безопасности и халатности, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в ночном клубе LocationBaku в Сабаильском районе Баку произошел взрыв газа, сообщалось о тех погибших. Позднее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что погиб один человек, 31 пострадал. Объединенное управление территориальными медподразделениями сообщила о 24 госпитализированных, шесть их которых находились в тяжелом состоянии.

По факту взрыва и пожара в ночном клубе в Баку возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (статья 225.2 УК Азербайджана) и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (статья 314.2 УК Азербайджана), сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана. По данным надзорного ведомства, взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного в помещении из-за  отсутствия централизованного газоснабжения.

В результате взрыва погибла 43-летняя сотрудница ночного клуба Майя Ахундова, общее число пострадавших составило 37, четверо из которых находятся в крайне тяжелом состоянии, указано в сообщении генпрокуратуры, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, в результате взрыва повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых помещения.

Среди пострадавших есть двое иностранцев, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Объеденного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

Гражданин Италии помещен в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом повреждение лица и челюсти, его состояние стабильное, а гражданин Сенегала госпитализирован в Наримановский медцентре, он находится в тяжёлом состоянии, сказали в ведомстве.

Сотрудник газораспределительного предприятия «Азеригаз» сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ночной клуб не был официальным потребителем газа и не обращался за присоединением к системе газоснабжения. Однако в ходе осмотра места происшествия на объекте были выявлены три присоединенных к приборам газовых баллона, сказали в компании.

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Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве газа во Владикавказе", "Следком назвал утечку газа причиной взрыва в Каспийске", "Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Тбилиси".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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