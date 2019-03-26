Пожар в торговом центре "Диглас" в Баку. 26 марта 2019 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

26 марта 2019, 14:14

Шесть человек стали жертвами пожара в торговом центре Баку

Пять человек отравились дымом во время сегодняшнего пожара в торговом центре "Диглас" в Баку. Госпитализирован травмировавший руку пожарный, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Торговый центр  "Диглас" находится на территории крупного продуктово-вещевого рынка "Базар-Восьмой километр". Это густонаселенная часть  поселка Восьмой километр в Низаминском районе Баку, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В результате пожара в четырехэтажном торговом центре "Диглас" Баку пять человек отравились дымом. "Пострадавшими оказались два сотрудника МЧС, два сотрудника охранной службы и один сотрудник торгового центра. Бригады скорой помощи осмотрели их на месте", - со ссылкой на Минздрав Азербайджана пишет Media.az.

С травмой руки госпитализирован пожарный МЧС. "Он помещен в третью городскую клиническую больницу", - цитирует сегодня представителя ведомства Trend.az.

Крупный пожар начался в торговом центре сегодня около 09.00 (08.00 мск), когда магазины еще не открылись для посетителей, пишет агентство.

По состоянию на 14.26 (13.26 мск) открытый огонь ликвидирован. Ведутся работы по охлаждению зоны горения и обнаружению скрытых очагов горения, со ссылкой на МЧС сообщает Report.

Значительная часть торгового центра выгорела, передает с места происшествия корреспондент "Кавказского узла".

На месте пожара работали сотрудники службы спасения особого риска МЧС, пожарные, а также четыре вертолета авиаотряда спасателей. Перекрыто автомобильное движение на одной из крупных  магистралей, соединяющей Низаминский район с центром Баку.  Изменены маршруты общественного транспорта. Здание торгового центра оцеплено сотрудниками полиции, которые не позволяли зайти работникам магазинов в "Диглас" за своими товарами. Причины возгорания пока неизвестны, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По предварительным данным, в торговом центре работало около 500 магазинов, а сумма общего ущерба составила около 30 миллионов манатов (17,7 миллиона долларов. – Прим. "Кавказского узла"), отмечает Haqqin.az. 

Ранее "Кавказский узел "сообщал, что 16 марта на месте пожара в четырехэтажном жилом доме в Низаминском районе Баку были найдены тела двух погибших, сообщило МЧС Азербайджана.

Примечание:

"Три человека погибли при взрыве газа в Азербайджане", "Взрыв произошел на электростанции в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при взрыве на парковке в Азербайджане".

Автор:  Азиз Каримов, Фаик Меджид; источник: корреспонденты «Кавказского узла»

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