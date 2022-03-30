30 марта 2022, 23:20

Глава Ставрополья объяснил взломом сайта заявление о спецоперации на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Хакеры взломали официальный сайт губернатора Ставропольского края и разместили там обращение к руководству страны по поводу специальной военной операции на Украине, сообщил Владимир Владимиров.

Владимир  Владимиров сообщил, что его официальный сайт был сегодня был взломан.

"Вот и в нашу дверь постучались кибер-хулиганы", - написал он в своем Telegram-канале. Владимиров сообщил, что там было размещено «воззвание» от его имени к руководству страны в связи со спецоперацией на Украине.  Глава региона не стал приводить подробности опубликованного сообщения, пояснив, что оно "того не стоит", так как это "фальшивка".

Однако в своем посте он упомянул "коллегу, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова". "Знаю его позицию по поводу происходящего на Украине и во многом поддерживаю ее. Но точно никогда бы не позволил себе давать «рекомендации» Верховному главнокомандующему", - заметил Владимиров. 

Глава Чечни 3 марта, в день второго раунда переговоров между Россией и Украиной, обратился к президенту России с призывом не останавливать спецоперацию на Украине, отметив, что выражает не только свое мнение, но и участников боевых действий. Также по мнению Кадырова, России не нужны переговоры с Украиной. В тот же день Кадыров пообещал выплатить по 500 тысяч долларов  за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который принимает участие в боях на стороне Украины. По его словам, эти средства будут предоставлены "добровольцами". 

По данным на 23.00 мск сегодня официальный сайт губернатора Ставрополья работает в обычном режиме, там опубликованы официальные сообщения его пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 24 марта ФСБ сообщила о штрафе в 100 тысяч рублей хакеру Серафиму Кирюшину. Суд признал его виновным в распространении вредоносных программ, которые нарушали работу в том числе сайтов органов власти. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Обжаловано решение об экстрадиции таганрогского программиста из Испании в США", "Суд Испании одобрил выдачу программиста из Таганрога Лисова в США", "Задержанный в Испании программист Лисов не признал своей вины".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 марта 2022, 00:47

30 марта 2022, 23:25

  • Глава МЧС арестован в Армении

    Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян был задержан, а впоследствии арестован после обысков в ведомстве, сообщили в Антикоррупционном комитете.

30 марта 2022, 23:03

30 марта 2022, 22:56

  • Германия выслала в порядке реадмиссии 38 граждан Азербайджана

    В Азербайджан из Германии в порядке реадмиссии возвращены 38 человек, которые не смогли легализовать свое пребывание в этой стране. Правозащитники опасаются, что высланных могут ожидать репрессии в Азербайджане, поскольку ранее были арестованы по меньшей мере четыре активиста, депортированных из ФРГ.

30 марта 2022, 22:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи