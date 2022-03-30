Глава Ставрополья объяснил взломом сайта заявление о спецоперации на Украине

30 марта 2022, 23:20

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Хакеры взломали официальный сайт губернатора Ставропольского края и разместили там обращение к руководству страны по поводу специальной военной операции на Украине, сообщил Владимир Владимиров.

Владимир Владимиров сообщил, что его официальный сайт был сегодня был взломан.

"Вот и в нашу дверь постучались кибер-хулиганы", - написал он в своем Telegram-канале. Владимиров сообщил, что там было размещено «воззвание» от его имени к руководству страны в связи со спецоперацией на Украине. Глава региона не стал приводить подробности опубликованного сообщения, пояснив, что оно "того не стоит", так как это "фальшивка".

Однако в своем посте он упомянул "коллегу, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова". "Знаю его позицию по поводу происходящего на Украине и во многом поддерживаю ее. Но точно никогда бы не позволил себе давать «рекомендации» Верховному главнокомандующему", - заметил Владимиров.

Глава Чечни 3 марта, в день второго раунда переговоров между Россией и Украиной, обратился к президенту России с призывом не останавливать спецоперацию на Украине, отметив, что выражает не только свое мнение, но и участников боевых действий. Также по мнению Кадырова, России не нужны переговоры с Украиной. В тот же день Кадыров пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который принимает участие в боях на стороне Украины. По его словам, эти средства будут предоставлены "добровольцами".

По данным на 23.00 мск сегодня официальный сайт губернатора Ставрополья работает в обычном режиме, там опубликованы официальные сообщения его пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 24 марта ФСБ сообщила о штрафе в 100 тысяч рублей хакеру Серафиму Кирюшину. Суд признал его виновным в распространении вредоносных программ, которые нарушали работу в том числе сайтов органов власти.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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