Акции в поддержку Украины в городах Грузии завершились задержаниями

02 марта 2022, 05:37

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В городах Грузии вновь прошли акции, участники которых выразили поддержку Украине и раскритиковали власти за отказ присоединиться к санкциям против России. В Кутаиси один из протестующих разбил камнем окно мэрии и был задержан, в Батуми произошла стычка между протестующими и полицией, задержаны четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии ежедневно проходят акции в поддержку Украины, участники которых также требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили за отказ поддержать санкции против России. 28 февраля протестующие вновь вышли на улица с протестом. Их не устроили объяснения Гарибашвили, что поддержка санкций негативно скажется на сельском хозяйстве и туризме в стране.

Генсек ООН призвал Путина прекратить войну, Грузия в числе других стран осудила агрессию. Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Как и ранее, 1 марта в Тбилиси прошла акция в поддержку Украины. Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария на митинге перед парламентом выдвинула три требования — отставка правительства, закрытие неба для российских самолетов и подача заявки на членство Грузии в Евросоюзе.

"Все общественные группы, партии договорились, что мы должны сформулировать конкретные требования, которых мы все требуем и обязательно выполним. Во-первых, Ираклий Гарибашвили должен уйти и взять с собой правительство <...> Он определенно больше не должен представлять наш достойный народ <...> Закроем небо России, откроем небо Украине <...> За возмущением грузинского общественного и политического спектра последовало отсутствие у «Грузинской мечты» явной поддержки Украины <...> Именно на это отреагировал президент Зеленский, отозвав посла из Грузии", - заявила она.

1 марта Украины отозвала своего посла из Грузии, по словам президента Владимира Зеленского, за позицию относительно боевых действий.

Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовалась у участников акции, почему они пришли на площадь.

«Мы не можем молчать, когда в близкой нам стране идут боевые действия», - сказали молодые люди, которые несли стол для установки звуковой аппаратуры. Они сказали, что слышали объяснения Гарибашвили по поводу санкций, но не согласны с ними.

Молодой человек Сандро сказал, что в 2008 году Украину поддержала Грузию. "Так почему сейчас мы должны стоять в стороне?" - задается он вопросом.

"Мы достойны свободы. Я не верю, что есть какой-то другой способ смыть этот позор. Это правительство никогда больше не должно говорить от имени страны", - заявил на митинге лидер "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе.

В Кутаиси на митинге молодой человек в знак протеста разбил камнем окна мэрии. Его задержали, в МВД сообщили, что уточняют подробности инцидента.

Акция прошла и возле дома правительства в Батуми. Здесь протестующие вступили в стычку с полицейскими, арестованы не менее четырех человек. Названы их имена: Ираклий Купрадзе, Бондо Тедорадзе, Леван Горгиладзе и Бачуки Чхеидзе.

Отзыв посла Украины прокомментировал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. По его словам, он произошел по двум причинам. "Первая - это позиция правительства Грузии по поводу санкций, введенных в отношении России <...> Вторая - решение не посылать добровольцев", - сказал он.

При этом Касьянов признал, что существуют и другие формы поддержки со стороны Грузии, например, отправка гуманитарного груза.

Глава аппарата правительства Грузии Илья Дарчиашвили заявил в эфире "Рустави 2", что решение об отзыве посла непонятно, но несмотря на это Грузии продолжит оказывать политическую поддержку и гуманитарную помощь Украине в пределах своих возможностей.

"Хотели бы разъяснить общественности, что, к сожалению, не пресекаются попытки и провокации Грузии ввязаться в боевые действия, в которой принимают непосредственное участие деструктивная оппозиция и «Национальное движение» <...> Наша четкая позиция остается неизменной – поддерживать украинский народ и поддерживать мир и стабильность в Грузии. Хотим еще раз напомнить, что Посол Грузии и сотрудники Посольства одни из немногих, кто не покинул Киев и продолжает работать в Украине", - сказал он.