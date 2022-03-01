Посольство Украины в Грузии. Фото: David1010 https://ru.m.wikipedia.org

01 марта 2022, 14:56

Украинский посол отозван из Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отзыв украинского посла связан с позицией Грузии относительно военного конфликта с участием России, заявил Владимир Зеленский.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузия Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, введенным в связи с военным конфликтом на Украине. 28 февраля Гарибашвили пояснил, что в случае, если страна присоединиться к санкциям против России, будет нанесен серьезные ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Объяснение Гарибашвили не устроило участников ежедневных митингов в поддержку Украины, которые вновь потребовали его отставки.

О том, что Украина срочно отзывает посла из Грузии, президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня.

"Относительно наших дипломатов. Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем государствам, которые изменили своему слову и международному праву... Немедленно отзываем посла из Грузии – за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помогать, за неморальную позицию по отношению к санкциям", - приводит его слова "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте.

Напомним, в Грузии проходят акции в поддержку Украины, участники которых также требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили за отказ поддержать санкции против России. Так, 27 февраля акции прошли в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

Генсек ООН призвал Путина прекратить войну, Грузия в числе других стран осудила агрессию. Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Экономисты раскрыли причины отказа властей Грузии поддержать антироссийские санкции", "Политологи оценили перспективы Абхазии и Южной Осетии в свете признания Россией ЛНР и ДНР", "Декларация Алиева и Путина вошла в противоречие с обязательствами Азербайджана перед Турцией".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 марта 2022, 15:46

01 марта 2022, 15:12

01 марта 2022, 14:46

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