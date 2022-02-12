Активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" на акции протеста в Ереване. Стопкадр видеоролика на странице https://www.youtube.com/watch?v=5553McSRSJM&feature=emb_imp_woyt

12 февраля 2022, 09:04

Активисты в Ереване провели акцию в поддержку политзаключенных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков активистов молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" провела около здания представительства Евросоюза в Ереване акцию, на которой выразило поддержку политическим заключенным, а также призвала власти ЕС обратить внимание на ситуацию с правами человека в Армении.

Активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" провела в Ереване акцию протеста около здания представительства Евросоюза в Армении 11 февраля.

"Мы здесь, чтобы воздать дань уважения некогда действующей в Армении демократии, которая преждевременно умерла в результате деятельности нынешнего правительственного режима и госпожи посла [Андреа Викторин]. Сейчас мы зажжем свечи и возложим цветы в знак уважения к памяти о демократии", – привел News.am слов одного из участников акции.

Участники акции повесили на ограду представительства Евросоюза табличку с черной лентой и надписью "Демократия", в руках у них были плакаты с надписями "R.I.P Democracy Armenia", "Go home", "Shame on you", "Вы растите нового диктатора на Кавказе", "Откройте ваши глаза", сказано в публикации.

"Эта женщина молчит, видя провалы демократии в Армении. У нас есть друзья, которых судят по разным делам, имеются политзаключенные. Эту женщину с подобной политикой мы отправим домой", – сказал еще один участник протеста.

Видео об акции протеста было опубликовано 11 февраля на YouTube-канале News.am, на кадрах ролика показаны несколько десятков молодых людей, в их руках плакаты, они собираются около высокого забора. Один из них начинает говорит в громкоговоритель, другие выстраиваются перед ним в ряд, держа при этом плакаты перед собой. На кадрах видео нет силовиков, ситуация, судя по кадрам видео, на месте проведения протеста спокойная.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Саркисян отказался от встречи оппозиции и власти", "Протестующие в Ереване провели ночь около здания парламента", "Демонстранты в Ереване возвели баррикады из мусорных баков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 февраля 2022, 09:41

12 февраля 2022, 08:06

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