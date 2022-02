Активисты в Ереване провели акцию в поддержку политзаключенных

12 февраля 2022, 09:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков активистов молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" провела около здания представительства Евросоюза в Ереване акцию, на которой выразило поддержку политическим заключенным, а также призвала власти ЕС обратить внимание на ситуацию с правами человека в Армении.

Активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" провела в Ереване акцию протеста около здания представительства Евросоюза в Армении 11 февраля.

"Мы здесь, чтобы воздать дань уважения некогда действующей в Армении демократии, которая преждевременно умерла в результате деятельности нынешнего правительственного режима и госпожи посла [Андреа Викторин]. Сейчас мы зажжем свечи и возложим цветы в знак уважения к памяти о демократии", – привел News.am слов одного из участников акции.

Участники акции повесили на ограду представительства Евросоюза табличку с черной лентой и надписью "Демократия", в руках у них были плакаты с надписями "R.I.P Democracy Armenia", "Go home", "Shame on you", "Вы растите нового диктатора на Кавказе", "Откройте ваши глаза", сказано в публикации.

"Эта женщина молчит, видя провалы демократии в Армении. У нас есть друзья, которых судят по разным делам, имеются политзаключенные. Эту женщину с подобной политикой мы отправим домой", – сказал еще один участник протеста.

Видео об акции протеста было опубликовано 11 февраля на YouTube-канале News.am, на кадрах ролика показаны несколько десятков молодых людей, в их руках плакаты, они собираются около высокого забора. Один из них начинает говорит в громкоговоритель, другие выстраиваются перед ним в ряд, держа при этом плакаты перед собой. На кадрах видео нет силовиков, ситуация, судя по кадрам видео, на месте проведения протеста спокойная.

