135 домов остаются подтопленными на Кубани

06 февраля 2022, 03:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Славянском и Северском районах Краснодарского края после подъема уровня воды в реках остаются подтопленными 135 домов и 429 придомовых территорий, 30 человек находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 февраля в Северском и Красноармейском районах Краснодарского края после подъема уровня воды в реке Убинке был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Северском и Славянском районах подтопленным оказался 281 дом, в Красноармейском районе подтопленных домов не было. По данным на утро 5 февраля в Славянском и Северском районах подтоплены 287 домов и более 800 придомовых территорий.

На территории Славянска-на-Кубани, станиц Анастасиевской и Петровской подтоплено по данным на вечер 5 февраля 350 придомовых территорий, вода зашла в 128 домов. 15 человек временно размещены на базе гостиницы "Уют", пишет "Коммерсант" со ссылкой на краевой оперативный штаб.

В Красноармейском районе подтоплены 56 территорий, подтопленных домовладений нет. Эвакуация жителей не проводилась, но в состоянии готовности находятся два пункта временного размещения на 86 коек. В станице Северской подтоплены 23 придомовые территории и семь домов, 35 человек вынуждены были разместиться у родственников. В поселке Афипский подтопленных территорий нет, но в пункте временного размещения находятся 15 человек, сообщает "Живая Кубань".