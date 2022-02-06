Подтопленный жилой дом в Туапсе. Фото "Кубань 24" https://kuban24.tv/item/v-tuapse-na-zhilye-doma-soshel-se

06 февраля 2022, 03:06

135 домов остаются подтопленными на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Славянском и Северском районах Краснодарского края после подъема уровня воды в реках остаются подтопленными 135 домов и 429 придомовых территорий, 30 человек находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 февраля в Северском и Красноармейском районах Краснодарского края после подъема уровня воды в реке Убинке был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Северском и Славянском районах подтопленным оказался 281 дом, в Красноармейском районе подтопленных домов не было. По данным на утро 5 февраля в Славянском и Северском районах подтоплены 287 домов и более 800 придомовых территорий.

На территории Славянска-на-Кубани, станиц Анастасиевской и Петровской подтоплено по данным на вечер 5 февраля 350 придомовых территорий, вода зашла в 128 домов. 15 человек временно размещены на базе гостиницы "Уют", пишет "Коммерсант" со ссылкой на краевой оперативный штаб.

В Красноармейском районе подтоплены 56 территорий, подтопленных домовладений нет. Эвакуация жителей не проводилась, но в состоянии готовности находятся два пункта временного размещения на 86 коек. В станице Северской подтоплены 23 придомовые территории и семь домов, 35 человек вынуждены были разместиться у родственников. В поселке Афипский подтопленных территорий нет, но в пункте временного размещения находятся 15 человек, сообщает "Живая Кубань".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в станице Северской ожидается умеренный дождь, температура воздуха +4 градуса, скорость ветра составляет 5 метров в секунду. В ночь на 7 февраля ожидается слабый дождь, температура опустится до -1 градуса, скорость ветра останется прежней. В станице Полтавской сегодня днем прогнозируется слабый дождь, температура воздуха составляет +4 градуса, скорость ветра – до 6 метров в секунду. В ночь на 7 февраля ожидается слабый дождь. Температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра - до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничено движение транспорта у Горячего Ключа", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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