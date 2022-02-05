Число подтопленных домов на Кубани достигло 287

05 февраля 2022, 10:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Славянском и Северском районах Краснодарского края подтоплены 287 домов и более 800 придомовых территорий, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 февраля в Северском и Красноармейском районах Краснодарского края после подъема уровня воды в реке Убинке был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Северском и Славянском районах подтопленным оказался 281 дом, в Красноармейском районе подтопленных домов не было.

В 11 населенных пунктах в 5 муниципалитетов Краснодарского края остаются подтопленными 885 придомовых территорий и 287 домов. В Славянском районе в Славянске-на-Кубани, станицах Анастасиевской и Петровской подтоплены 724 придомовых территории и 246 домов. В Северском районе в станицах Северской и поселке Афипском подтоплены 85 придомовых территорий и 41 дом, информировала сегодня "Кубань 24" со ссылкой на пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

В Красноармейском районе в дома вода не заходила, при этом подтоплено 75 придомовых территорий в селах Полтавское, Трудобеликовское, станицах Чебургольской, Ивановской и Октябрьской, сказано в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в станице Северская переменная облачность, температура воздуха +1 градус, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 6 февраля ожидает снег, температура опустится до -1 градуса, скорость ветра останется прежней. В станице Полтавская сегодня облачно, температура составляет +1 градус, скорость ветра – до 4 метров в секунду. В ночь на 6 февраля ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха понизится до +0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.