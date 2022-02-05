Александр Плиев выдвинут кандидатом на пост президента Южной Осетии

05 февраля 2022, 17:51

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Народная партия выдвинула сегодня вице-спикера парламента Александра Плиева кандидатом в президенты Южной Осетии, о намерении баллотироваться заявил еще оппозиционный депутат парламента Давид Санакоев. Всего в Центризбирком поступило 15 уведомлений о проведении собраний по выдвижению кандидатов в президенты.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии началась избирательная кампания перед президентскими выборами, которые назначены на 10 апреля. 29 января были поданы уведомления инициативных групп о проведении собраний по выдвижению на пост президента лидера партии "Ныхас" Алан Гаглоева и главы Минобороны Ибрагима Гассеева. Партия "Единая Осетия" сообщила о намерении выдвинуть действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок. 30 января Центризбирком Южной Осетии принял уведомление о собрании инициативной группы по выдвижению на пост президента Анатолия Джиоева, участвовавшего в выборах в 2017 и 2012 годах.

Народная партия Южной Осетии сегодня проголосовала за выдвижение кандидатом на должность президента Южной Осетии врача-реаниматолога, вице-спикера парламента, бывшего лидера партии Александра Плиева. В тайном голосовании приняли участие 117 человек, кандидатуру Плиева поддержали 116 участников съезда, один проголосовал против. На съезде также присутствовал ещё один претендент на президентский пост – депутат парламента Гарри Мулдаров, сообщило сегодня ИА "Рес".

Сегодня же стало известно, что депутат парламента Давид Санакоев также намерен выдвигаться кандидатом в президенты Южной Осетии. Уведомление инициативной группы о проведении собрания поступило Центризбирком, собрание намечено на 11 февраля, проинформировал агентство член ЦИК Игорь Чочиев. По его словам, всего в ЦИК поступило 15 уведомлений о выдвижении кандидатов на пост президента.

Пять лет назад избиратели могли однозначно ответить на вопрос, в чью пользу отдадут свой голос. Теперь же на начальном этапе уже явно предполагается около 13 претендентов в президенты. Часть из них, скорее всего, отсеется на этапе регистрации, как это бывает в Южной Осетии перед любыми выборами, рассказала ранее "Кавказскому узлу" политолог Алана Плиева.

Вице-спикер парламента Южной Осетии Владимир Келехсаев также решил баллотироваться в президенты на предстоящих 10 апреля выборах. ЦИК получил уведомление о проведении внеочередного съезда партии "Единство народа", лидером которой является Келехсаев, сообщил 4 февраля "Спутник Осетия".

Напомним, оппозиционные депутаты, в том числе Александр Плиев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев в августе 2021 года требовали выразить вотум недоверия правительств правительству республики. В январе 14 оппозиционных депутатов потребовали рассмотреть на заседании парламента заявление об импичменте президенту Южной Осетии, однако эта инициатива не получила поддержки большинства депутатов парламента.