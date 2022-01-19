Парламент Южной Осетии отказался поддержать инициативу об импичменте Бибилову

19 января 2022, 21:53

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Инициатива оппозиции об импичменте президенту Южной Осетии по итогам сегодняшней сессии не набрала поддержки большинства депутатов парламента, представители трех партий покинули заседание и бойкотировали голосование.

Как писал "Кавказский узел", в начале января оппозиционные депутаты потребовали вынести на рассмотрение парламента Южной Осетии вопрос об импичменте президенту Анатолию Бибилову в связи с угрозой национальной безопасности. У депутатов нет основания для выражения недоверия президенту, заявил спикер парламента Алан Тадтаев.

Обсуждение инициативы группы депутатов об импичменте президенту прошло сегодня на заседании парламента Южной Осетии. В начале сессии спикер парламента Алан Тадтаев предложил снять данный вопрос с повестки дня, сообщило сегодня издание "Ныхаз".

"Я уже говорил и повторю еще раз - никаких оснований для отрешения президента мы не видим. Поэтому предлагаю не обсуждать его", - сказал в начале сессии парламента Алан Тадтаев, добавив, что это мнение всей фракции партии "Единая Осетия".

Вопрос не может быть рассмотрен, поскольку есть также статьи 72 и 164 Конституции, где говорится о том, что этого нельзя делать без заключений Верховного суда о наличии признаков преступления и Конституционного суда о процедуре импичмента, отметила представитель президента в парламенте Анна Кумаритова.

После активных дискуссий и перерывов фракции "Единая Осетия", компартия и "Единство народа" покинули зал заседаний и не приняли участия в голосовании, сообщило издание "15-й регион". В итоге оппозиция сама рассмотрела вопрос об импичменте и вынесла его на тайное голосование, пишет "ОсНова.News".

"Предложение об отрешении президента от должности не поддержали большинство депутатов. Из 34 депутатов проголосовали 14: "за" - 13, "против" - 1", - процитировал подводившего итоги голосования председателя постоянной комиссии по соблюдению регламента парламента Гарри Мулдарова ТАСС.

Причиной вынесения на обсуждение вопроса об импичменте стала позиция Анатолия Бибилова по декрету об образовании Юго-Осетинской автономной области, пояснил зампредседателя парламента Александр Плиев. "В основном речь идет о том, что президент считает декрет №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области неправомочным, тогда как само базовое основание образования Южной Осетии как государства начинается от декрета, так как это единственный документ за всю историю, который лигитимирует Южную Осетию как государственно-территориальное образование. Если мы уберем декрет, то практически убирается вся надстройка, документы которые есть, начиная от Акта провозглашения независимости и заканчивая признанием Российской Федерацией. Они теряют юридическую силу, если мы откажемся от декрета. И это является грубейшим нарушением Конституции республики и основанием для того, чтобы вынести вопрос об отрешении президента от должности", - процитировало Плиева агентство.