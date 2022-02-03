QR-код. Фото пресс-службы минздрава Дагестана http://minzdravrd.ru/news/item/3138

03 февраля 2022, 08:41

Ограничения по коронавирусу усилены в Махачкале и Дербенте

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне роста числа заражений коронавирусом в Махачкале возобновлена дезинфекция улиц и ужесточен контроль соблюдения масочного режима, а в Дербенте продлено дистанционное обучение в школах и закрыта часть детсадов.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 января оперштаб констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в Дагестане. 25 января Минздрав Дагестана объявил о приостановке в больницах планового приема на фоне роста числа заражений, а Роспотребнадзор рекомендовал прекратить массовые богослужения в республике. На фоне роста заражений коронавирусом, система здравоохранения в Дагестане столкнулась с трудностями из-за бюрократии и плохой информированности жителей, отметили 29 января активисты.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончались семь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 3 333. За сутки выявлены 580 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 73 922, следует из информации, опубликованной 2 февраля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Махачкале возобновлена дезинфекция улиц и общественных мест, сообщила пресс-служба мэрии города. "Параллельно в Махачкале усилены все антиковидные мероприятия – мониторинг соблюдения режима QR-кодов, а также масочного режима в общественном транспорте. Продолжают функционировать мобильные пункты вакцинации, размещённые в густонаселенных микрорайонах города, вблизи многоквартирных домов. Антиковидные мероприятия будут проводиться до улучшения эпидемиологической ситуации", – сказано в сообщении, опубликованным 2 февраля на странице пресс-службы в Instagram.

Власти Дербента решили продлить дистанционное обучение в школах из-за случаев заражения коронавирусом среди учеников и преподавателей. "Принято решение продлить обучение с использованием дистанционных образовательных технологий с 2 февраля по 6 февраля включительно, за исключением обучающихся 9-х, 11-х классов: школы №1, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21 и гимназия № 1, 2, 3. Также на вышеуказанный срок временно приостановлена работа детских садов №12, 14, 16, 19, 22, 25, 28", – привел вечером 2 февраля ТАСС слова сотрудника администрации города.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Жители Дагестана рассказали о сложностях от введения QR-кодов", "Власти Дагестана подготовили изоляторы для зараженных штаммом "омикрон",  "Махачкалинцы поспорили с водителями маршруток о масочном режиме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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