Российские военные, прибывшие в Казахстан в составе миротворческого контингента ОДКБ. Кадр видео Минобороны РФ www.youtube.com/watch?v=xLhbVuWOSNA

08 января 2022, 00:29

Участники акции в Тбилиси поддержали протестующих в Казахстане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ввод войск ОДКБ в Казахстан из-за протестов в стране недопустим, заявили участники акции в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана, заявил 6 января генсек организации Станислав Зась. Сегодня стало известно, что Армения отправила в Казахстан 100 военнослужащих.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около  тысячи человек, по данным МВД республики, погибли 18 силовиков, сообщило 7 января РИА "Новости".

У здания парламента в Тбилиси 7 января прошла акция в поддержку казахского народа. В акции приняли участие проживающие в Тбилиси казахи и граждане Грузии, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Устав ОДКБ позволяет вводить войска только в случае внешней агрессии против одного из участников этого блока. Но в Казахстане не было никакой внешней агрессии", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции, уроженка Казахстана Рафан Эркинбаева.

Она считает, что протесты в Казахстане - это внутренние проблемы страны, и у нее "есть возможности, чтобы их решить самостоятельно".

"Никто не знает, какие последствия будут у такого решения президента - ввести войска в Казахстан. Мы надеемся, что он понимает, что делает, и самое главное - мы  надеемся, что мы сохраним суверенитет нашего государства (Казахстана). Это наша земля, наше государство должно быть независимым", - сказала Эркинбаева.

Она также отметила, что протест мирного населения и провокации - "это разные вещи". "Провокации и мародерство неизбежны... Мы гостеприимны и толерантны, мы разберемся со своими проблемами", - подчеркнула Эркинбаева.

"Жители Казахстана - малочисленны, но проживают на огромной территории, и мы должны жить хорошо [...] Казахи должны объединиться, чтобы жизнь в Казахстане стала лучше", - заявила она.

"Мы хотим, чтобы на Казахстан обратили внимание, и чтобы это (протесты) не осталось незамеченным. А также хотим, чтобы в Казахстане был мир", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" повар из Казахстана, работающий в Тбилиси, Арман

Он выразил надежду, что ввод войск ОДКБ в Казахстан окажет положительное влияние на ситуациюя в стране. "Я считаю, что они пришли с миром, чтобы навести порядок. Я думаю, что это уместно", - сказал Арман.

Участник акции Даулет Сейсенбаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что важно правдивое освещение событий. СМИ пишут, что к участникам мирных акций присоединились люди, которые занялись грабежом, вандализмом, расправами, но "мирные акции проходят отдельно, а грабёж - отдельно", отметил он. "Это абсолютно разные группы людей: те, кто выходит на митинги, и те, кто бесчинствует", - предположил Даулет.

Тем не менее, он не считает решение ввести войска ОДКБ в Казахстан ошибкой. "В качестве временной меры это может быть оправданно, но на постоянной основе оставлять их там нельзя", - считает Сейсенбаев.

Среди участников митинга были также и грузины. "Там (в Казахстане) живет свободолюбивый народ, который не хочет видеть российских солдат на своей земле", - считает Андрей Сабекия

Он считает, что после ввода войск правящий режим Казахстана будет обязан России и вынужден будет пойти на уступки, среди которых, возможно, признание Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

"Самое главное - то, что грузинское население поддерживает нас", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" уроженка Казахстана Айгуль Эркинбаева. 

Она считает, что во внутренних проблемах Казахстана нужно разбираться внутри страны. "А когда вмешивается другое государство - Армения или  Россия - это неприемлемо", - сказала Эркинбаева.

"У меня девушка из Алма-Аты, и живут там близкие люди, друзья, члены семьи. И то, что происходит сегодня - неприемлемо ни для грузин, ни для казахов, которые здесь проживают. Важно, чтобы люди не боялись выражать свое мнение, не боялись говорить. А когда в ответ вводят войска из других стран - то это неправильно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Кока Вашакидзе

Арман Азаров из Алма-Аты, музыкант Симфонического оркестра Грузии, рассказал, что уже несколько лет не был дома, а теперь ему сложно связаться с семьей по телефону. "С 2018 года здесь работаю по контракту. Но с 2018 года не могу ездить домой. Кое-как связался со своими два дня назад -  в Алма-Ате нет никакого интернета, телефонной связи, город в огне - мародеры бандиты, только Астана защищена сегодня. Так что пришлось звонить в другие города, и там по внутренней связи дозвонились до моей семьи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азаров считает неправильным решение о вводе войск в Казахстан. "Казахстан - это самостоятельная суверенная страна, мы могли бы сами разобраться с проблемами”, - считает он. 

Участник группы Pussy Riot Александр Сафеев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что возмущен вводом войск в Казахстан и поэтому пришел на акцию. "Путин (президент России) ввел войска в Казахстан, а это - суверенное государство, которое само разберется со своими проблемами. Это не дело России и не дело Путина", - считает он.

Как рассказали участники митинга, в связи с событиями в Казахстане несколько сотен человек не могут вылететь из Грузии. "Только сегодня я двух девочек смогла разместить у нашей одной девушки-эмигрантки, которая проживает в Тбилиси", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Агюль Ушуманова.  По ее словам, оставшимся в Грузии казахам помогают другие эмигранты, волонтеры и посольство Казахстана. 

"Посольство тоже оказывает помощь казахам с размещением в отелях, а волонтеры помогают разместить их в семьях и еду привозят", - сказала Ушуманова.

Две девушки, которые остались в Грузии, подтвердили, что посольство Казахстана помогает гражданам страны, находящимся сегодня в Грузии. "Они помогают или найти более дешевые гостиницы, или оплатить часть расходов за пользование гостиничными номерами. Составляют списки, готовят, чтобы посадить в самолет, когда закончится ЧС в Казахстане", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" уроженка Казахстана.

"Кавказский узел" также писал, что ранее бакинские аналитики сочли, что ввод войск Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан усугубит политический кризис в этой стране, усилит антироссийские настроения и стремление общества к выходу из структур СНГ.

Примечание:

"Пашинян заявил об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан", "Командование отрицает отправку в Казахстан военных из Ростовской области",  "Объявлена дата встречи в Москве представителей Армении и Турции".

Автор: Беслан Кмузов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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