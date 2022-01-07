Армения отправила в Казахстан 100 военнослужащих

07 января 2022, 13:34

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Армянские военные обеспечат охрану объектов стратегического значения, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", решение об отправке военных в Казахстан в составе коллективных миротворческих сил утвердило правительство Армении. Миротворческий контингент ОДКБ будет насчитывать 2,5 тысячи человек и останется в Казахстане до стабилизации ситуации, заявил генсек организации Станислав Зась.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 6 января объявил о решении направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы после просьбы о помощи от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Пользователи армянского сегмента Facebook раскритиковали решение Пашиняна, отметив, что такие решения должен был одобрить парламент. Ввод войск в Казахстан нанесет урон международному имиджу Армении, отметили в заявлении представители 20 правозащитных и общественных организаций Армении.

100 армянских военнослужащих примут участие в миротворческой миссии в Казахстане, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Минобороны Армении.

«Миссия армянских военных в составе миротворческого контингента ОДКБ заключается исключительно в охране объектов стратегического значения», - отметил представитель оборонного ведомства.

Иных подробностей Минобороны Армении пока не предоставила.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. По данным на 6 января, погибли 18 силовиков, пострадали 748. На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что на ситуацию в Казахстане отреагировал, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал протестующих прекратить акции и сравнил события с той ситуацией, за которой последовал ввод федеральных войск в Чечню.